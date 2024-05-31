Попри опади, очікувати на похолодання в Україні не варто. В перший день літа повітря місцями прогріватиметься до +30.
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Якою буде погода в Україні
Синоптики очікують, що 1 червня в Україні буде мінлива хмарність. Західні та центральні регіони місцями охоплять короткочасні дощі, а також грози. В південно-східній частині України опадів не очікується.
За даними фахівців, у західних, Житомирській та Харківській областях вночі та вранці місцями очікується туман. Вітер переважно південний, у східних областях північно-західний, його швидкість сягатиме 5 – 10 метрів за секунду.
Погода у Київській області
Як і в більшості інших областей України, у Київській області та Києві погода буде хмарною, однак з проясненнями. За словами синоптиків, вночі на Київщині опадів не буде, а вдень місцями очікується короткочасний дощ та гроза.
Згідно з прогнозами, напрямок вітру буде південний. Зазначається, що його швидкість також сягатиме близько 5 – 10 метрів за секунду.
В області температура вночі не перевищуватиме 12 – 17 градусів, вдень – 24 – 29 градусів. У Києві вночі буде 14 – 16 градусів, а вдень позначки показуватимуть 27 – 29 градусів.
Яка температура в обласних центрах
- Київ – +27...+29,
- Ужгород – +24...+26,
- Львів – +24...+26,
- Івано-Франківськ – +25...+27,
- Тернопіль – +24...+26,
- Чернівці – +25...+27,
- Хмельницький – +24...+26,
- Луцьк – +23...+25,
- Рівне – +24...+26,
- Житомир – +25...+27,
- Вінниця – +27...+29,
- Одеса – +21...+23,
- Миколаїв – +27...+29,
- Херсон – +27...+29,
- Сімферополь – +26...+28,
- Кропивницький – +28...+30,
- Черкаси – +27...+29,
- Чернігів – +26...+28,
- Суми – +26...+28,
- Полтава – +27...+29,
- Дніпро – +27...+29,
- Запоріжжя – +27...+29,
- Донецьк – +28...+30,
- Луганськ – +28...+30,
- Харків – +28...+30.
Прогноз погоди в Україні на 1 червня / Карта Укргідрометцентру
Чи буде в червні рекордна спека
За словами синоптикині Укргідрометцентру Наталії Птухи, поки що немає розрахунків про значну спеку в червні.
Загалом, за прогнозом фахівців, середня місячна температура очікується +19 – +23 градуси. У гірських районах традиційно нижче, зокрема, +16 – +19 градусів.