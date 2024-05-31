Де саме чекати найвищих температур, в інтерв'ю 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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В яких областях прогнозують +32 градуси

Напередодні Наталія Птуха розповіла, що 31 травня та 1 червня на Сході й у Криму очікується до +32 градусів. Також в перший день літа така температура може бути в південних і центральних областей.

Тим часом на решті території України 31 травня 21 – 26 градусів, а 1 червня 24 – 29 градусів.

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