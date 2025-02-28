Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Прогноз погоды на 1 марта
В субботу, 1 марта солнечно будет только в юго-западных областях Украины. На остальной территории облака будут держаться на небе весь день.
Синоптики прогнозируют в большинстве регионов мокрый снег и дождь, а на севере и востоке на дорогах может быть гололедица. Ветер в первый день весны будет южный и не сильный – 5 – 10 метров в секунду.
На Левобережье, Кировоградской, Николаевской области и в Крыму ночью ожидается 5-10 градусов мороза, на востоке страны будет прохладнее – до -14 градусов, а на остальной территории ночная температура будет колебаться от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза. Днем в Украине синоптики прогнозируют от -1 до +4 градусов, в западных областях будет 5 – 9 градусов тепла.
Какой будет погода в областных центрах
- Киев 0...+2;
- Ужгород +7...+9;
- Львов +6...+8;
- Ивано-Франковск +6...+8;
- Тернополь +6...+8;
- Черновцы +6...+8;
- Хмельницкий +5...+7;
- Луцк +5...+7;
- Ровно +6...+8;
- Житомир +3...+5;
- Винница +2...+4;
- Одесса +3...+5;
- Николаев +3...+5;
- Херсон +3...+5;
- Симферополь +3...+5;
- Кропивницкий +1...+3;
- Черкассы 0...+2;
- Чернигов 0...+2;
- Сумы 0...+2;
- Полтава 0...+2;
- Днепр 0...+2;
- Запорожье +2...+4;
- Донецк -3...-1;
- Луганск -5...-3;
- Харьков -3...-1.
Погода на 1 марта / Инфографика Укргидрометцентра
К слову, в марте ожидается, что средняя температура воздуха будет выше нормы на 1 – 1,5 градуса. Она прогнозируется на уровне +1 – +7 градусов. Также уменьшится месячное количество осадков, синоптики прогнозируют, что за месяц выпадет 22 – 42 миллиметров, а в Карпатах 50 – 74 миллиметров.