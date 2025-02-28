Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
Дивіться також Доведеться зачекати: як швидко споживання електроенергії в Україні вийде на довоєнний рівень
Прогноз погоди на 1 березня
У суботу, 1 березня сонячно буде лише в південно-західних областях України. На решті території хмари триматимуться на небі весь день.
Синоптики прогнозують у більшості регіонів мокрий сніг та дощ, а на півночі та сході на дорогах може бути ожеледиця. Вітер у перший день весни буде південний та не сильний – 5 – 10 метрів за секунду.
На Лівобережжі, Кіровоградщині, Миколаївщині та в Криму вночі очікується 5-10 градусів морозу, на сході країни буде прохолодніше – до -14 градусів, а на решті території нічна температура коливатиметься від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу. Удень в Україні синоптики прогнозують від -1 до +4 градусів, у західних областях буде 5 – 9 градусів тепла.
Якою буде погода в обласних центрах
- Київ 0...+2;
- Ужгород +7...+9;
- Львів +6...+8;
- Івано-Франківськ +6...+8;
- Тернопіль +6...+8;
- Чернівці +6...+8;
- Хмельницький +5...+7;
- Луцьк +5...+7;
- Рівне +6...+8;
- Житомир +3...+5;
- Вінниця +2...+4;
- Одеса +3...+5;
- Миколаїв +3...+5;
- Херсон +3...+5;
- Сімферополь +3...+5;
- Кропивницький +1...+3;
- Черкаси 0...+2;
- Чернігів 0...+2;
- Суми 0...+2;
- Полтава 0...+2;
- Дніпро 0...+2;
- Запоріжжя +2...+4;
- Донецьк -3...-1;
- Луганськ -5...-3;
- Харків -3...-1.
Погода на 1 березня / Інфографіка Укргідрометцентру
До слова, у березні очікується, що середня температура повітря буде вищою за норму на 1 – 1,5 градуса. Вона прогнозується на рівні +1 – +7 градусів. Також зменшиться місячна кількість опадів, синоптики прогнозують, що за місяць випаде 22 – 42 міліметрів, а в Карпатах 50 – 74 міліметрів.