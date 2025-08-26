Первый день осени в части областей Украины не обойдется без дождей. Кроме того, снова ожидается похолодание. Погоду испортит циклон.

Об этом рассказал синоптик отдела взаимодействия со СМИ Укргидрометцентра Иван Семилит, сообщает 24 Канал со ссылкой на УНИАН.

Смотрите также Дожди местами и тепло до 28 градусов: прогноз погоды на 27 августа

Какой будет погода 1 сентября?

По предварительному прогнозу, 1 сентября в северных, центральных и западных областях ожидаются дожди. Также местами будут грозы. На остальной территории Украины – без осадков.

Интересно, что сначала этой недели дневные максимумы повысятся. Однако 31 августа – 1 сентября снова ожидается снижение температуры до +20 – +26 градусов. Похолодание начнется с западных областей.

Потому что там будет поступать циклон, который будет обусловливать эти дожди. Поэтому вместе с этим и снижение температуры,

– объяснил Иван Семилит.

Какой будет погода в сентябре 2025 года?