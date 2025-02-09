Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Смотрите также Будут ли обильные снегопады на следующей неделе

Какой будет погода в Украине 10 февраля

По данным синоптиков, 10 февраля по Украине ожидается облачная погода, однако с прояснениями. Осадков не прогнозируется. На дорогах восточных, большинства центральных и Сумской областей местами гололедица. Ветер северо-восточный, 3 – 8 метров в секунду.

Температура ночью будет опускаться до -6...-11, в Карпатах будет прохладнее – -10...-15. Днем отметки термометра будут показывать -1...-6, в западных и южных областях от -2 до +3, на Закарпатье +3...+8.

Какой будет погода в областных центрах

Киев -6...-4;

Ужгород +5...+7;

Львов +1...+3;

Ивано-Франковск 0...+2;

Тернополь 0...+2;

Черновцы 0...+2;

Хмельницкий 0...+2;

Луцк 0...+2;

Ровно 0...+2;

Житомир -4...-2;

Винница -3...-1;

Одесса -1...+1;

Николаев -1...+1;

Херсон -1...+1;

Симферополь -1...+1;

Кропивницкий -3...-1;

Черкассы -3...-1;

Чернигов -4...-2;

Сумы -4...-2;

Полтава -3...-1;

Днепр -3...-1;

Запорожье -1...+1;

Донецк -4...-2;

Луганск -5...-3;

Харьков -5...-3.

Прогноз погоды в Украине на 10 февраля / Укргидрометцентр