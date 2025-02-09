Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода в Украине 10 февраля

По данным синоптиков, 10 февраля по Украине ожидается облачная погода, однако с прояснениями. Осадков не прогнозируется. На дорогах восточных, большинства центральных и Сумской областей местами гололедица. Ветер северо-восточный, 3 – 8 метров в секунду.

Температура ночью будет опускаться до -6...-11, в Карпатах будет прохладнее – -10...-15. Днем отметки термометра будут показывать -1...-6, в западных и южных областях от -2 до +3, на Закарпатье +3...+8.

Какой будет погода в областных центрах

  • Киев -6...-4;
  • Ужгород +5...+7;
  • Львов +1...+3;
  • Ивано-Франковск 0...+2;
  • Тернополь 0...+2;
  • Черновцы 0...+2;
  • Хмельницкий 0...+2;
  • Луцк 0...+2;
  • Ровно 0...+2;
  • Житомир -4...-2;
  • Винница -3...-1;
  • Одесса -1...+1;
  • Николаев -1...+1;
  • Херсон -1...+1;
  • Симферополь -1...+1;
  • Кропивницкий -3...-1;
  • Черкассы -3...-1;
  • Чернигов -4...-2;
  • Сумы -4...-2;
  • Полтава -3...-1;
  • Днепр -3...-1;
  • Запорожье -1...+1;
  • Донецк -4...-2;
  • Луганск -5...-3;
  • Харьков -5...-3.

Прогноз погоды в Украине на 10 февраля / Укргидрометцентр