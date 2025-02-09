Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Смотрите также Будут ли обильные снегопады на следующей неделе
Какой будет погода в Украине 10 февраля
По данным синоптиков, 10 февраля по Украине ожидается облачная погода, однако с прояснениями. Осадков не прогнозируется. На дорогах восточных, большинства центральных и Сумской областей местами гололедица. Ветер северо-восточный, 3 – 8 метров в секунду.
Температура ночью будет опускаться до -6...-11, в Карпатах будет прохладнее – -10...-15. Днем отметки термометра будут показывать -1...-6, в западных и южных областях от -2 до +3, на Закарпатье +3...+8.
Какой будет погода в областных центрах
- Киев -6...-4;
- Ужгород +5...+7;
- Львов +1...+3;
- Ивано-Франковск 0...+2;
- Тернополь 0...+2;
- Черновцы 0...+2;
- Хмельницкий 0...+2;
- Луцк 0...+2;
- Ровно 0...+2;
- Житомир -4...-2;
- Винница -3...-1;
- Одесса -1...+1;
- Николаев -1...+1;
- Херсон -1...+1;
- Симферополь -1...+1;
- Кропивницкий -3...-1;
- Черкассы -3...-1;
- Чернигов -4...-2;
- Сумы -4...-2;
- Полтава -3...-1;
- Днепр -3...-1;
- Запорожье -1...+1;
- Донецк -4...-2;
- Луганск -5...-3;
- Харьков -5...-3.
Прогноз погоды в Украине на 10 февраля / Укргидрометцентр