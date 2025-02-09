Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.
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Якою буде погода в Україні 10 лютого
За данними синоптиків, 10 лютого по Україні очікується хмарна погода, проте з проясненнями. Опадів не прогнозується. На дорогах східних, більшості центральних та Сумської областей місцями ожеледиця. Вітер північно-східний, 3 – 8 метрів за секунду.
Температура вночі опускатиметься до -6...-11, в Карпатах буде прохолодніше – -10...-15. Вдень позначки термометра показуватимуть -1...-6, у західних та південних областях від -2 до +3, на Закарпатті +3...+8.
Якою буде погода в обласних центрах
- Київ -6...-4;
- Ужгород +5...+7;
- Львів +1...+3;
- Івано-Франківськ 0...+2;
- Тернопіль 0...+2;
- Чернівці 0...+2;
- Хмельницький 0...+2;
- Луцьк 0...+2;
- Рівне 0...+2;
- Житомир -4...-2;
- Вінниця -3...-1;
- Одеса -1...+1;
- Миколаїв -1...+1;
- Херсон -1...+1;
- Сімферополь -1...+1;
- Кропивницький -3...-1;
- Черкаси -3...-1;
- Чернігів -4...-2;
- Суми -4...-2;
- Полтава -3...-1;
- Дніпро -3...-1;
- Запоріжжя -1...+1;
- Донецьк -4...-2;
- Луганськ -5...-3;
- Харків -5...-3.
Прогноз погоди в Україні на 10 лютого / Укргідрометцентр