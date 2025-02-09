Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода в Україні 10 лютого

За данними синоптиків, 10 лютого по Україні очікується хмарна погода, проте з проясненнями. Опадів не прогнозується. На дорогах східних, більшості центральних та Сумської областей місцями ожеледиця. Вітер північно-східний, 3 – 8 метрів за секунду.

Температура вночі опускатиметься до -6...-11, в Карпатах буде прохолодніше – -10...-15. Вдень позначки термометра показуватимуть -1...-6, у західних та південних областях від -2 до +3, на Закарпатті +3...+8.

Якою буде погода в обласних центрах

Київ -6...-4;

Ужгород +5...+7;

Львів +1...+3;

Івано-Франківськ 0...+2;

Тернопіль 0...+2;

Чернівці 0...+2;

Хмельницький 0...+2;

Луцьк 0...+2;

Рівне 0...+2;

Житомир -4...-2;

Вінниця -3...-1;

Одеса -1...+1;

Миколаїв -1...+1;

Херсон -1...+1;

Сімферополь -1...+1;

Кропивницький -3...-1;

Черкаси -3...-1;

Чернігів -4...-2;

Суми -4...-2;

Полтава -3...-1;

Дніпро -3...-1;

Запоріжжя -1...+1;

Донецьк -4...-2;

Луганськ -5...-3;

Харків -5...-3.

Прогноз погоди в Україні на 10 лютого / Укргідрометцентр