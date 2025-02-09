Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис синоптикині Наталки Діденко та дані Укргідрометцентру.

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Чого чекати від погоди наступного тижня

Так, Наталія Діденко зазначає, що наступного тижня погода істотно не зміниться. В Україні через антициклон будуть морозні ночі та прохолодний день. Водночас опади – тобто як дощ, так і сніг, – наступного тижня не очікуються. Проте українців можуть порадувати сонячні деньки.

Можна буде поробити типові зимові загадкові селфі, у пуховику й темних окулярах. Якщо десь на дальній ділянці парку знайти трохи снігу,

– іронізує метеорологиня.

Так, за данними Укргідрометцентру, денна температура у першій половині тижня коливатиметься у межах 0 градусів – від -1 до +2. Дещо прохолодніше буде у східних регіонах – там вдень можливе зниження до -4. Вночі ж температура в середньому опускатиметься до -5...-8 градусів. Тобто зберігатиметься тенденція кінця поточного тижня.