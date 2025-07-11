Температурные контракты и грозовые ливни: какой будет погода в выходные

В выходные, 12 – 13 июля, во многих областях Украины будут температурные контрасты и грозовые ливни. Кое-где ожидается экстремальная жара.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз метеоролога Игоря Кибальчича на Meteoprog.ua.

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Какой будет погода 12 – 13 июля в Украине?

В ближайшие дни в Украине будет преимущественно жаркая и солнечная погода под влиянием области повышенного атмосферного давления.

На Левобережье пройдут грозовые дожди. Днем и вечером местами также будет град и сильные порывы ветра. Все из-за малоподвижного атмосферного фронта и линии неустойчивости.

Экстремально жаркая погода установится на Луганщине, а наиболее комфортные температурные показатели прогнозируются в западной части страны, куда уже поступит свежая и более влажная воздушная масса атлантического происхождения,

– отметил метеоролог.

В субботу, 12 июля, на Западе ночью без существенных осадков. Впрочем, днем местами кратковременные грозовые дожди. В отдельных населенных пунктах возможен град и шквалы, 15 – 20 метров в секунду. Ночью +8 – +13 градусов, днем +21 – +26.

На Севере существенные осадки ночью не ожидаются. Утром и днем грозовые дожди. На Сумщине местами сильные ливни, крупный град и шквалы, 17 – 22 метров в секунду. Ночью +13 – +18 градусов, днем +26 – +31.

В центральных областях местами грозовые дожди, в отдельных населенных пунктах возможен град и сильные шквалы. Ночью +15 – +21, днем +29 – +34, а на Днепропетровщине до +37 градусов.

На Юге будет жарко и солнечно, осадки не ожидаются. Ночью +16 – +21, днем +30 – +35, однако в Крыму и Приазовье до +37 градусов.

На Востоке ночью местами грозовые дожди. Днем ожидается неустойчивая погода с кратковременными ливнями, также местами град и шквалы, 18 – 23 метра в секунду. Ночью +18 – +23, днем +32 – +37, а на Луганщине до +39 градусов.

В воскресенье, 13 июля, на Западе ночью местами небольшой кратковременный дождь, днем без осадков. Температура воздуха +11 – +16 и +24 – +29 градусов соответственно.

На Севере ночью грозовые дожди, днем без существенных осадков. Температура +13 – +18 и +26 – +31 градус соответственно.

В центральных областях будет малооблачно и сухо. Ночью +16 – +21, днем +30 – +35 градусов.

На Юге сохранится малооблачная и жаркая погода. Ночью +17 – +22, днем +32 – +37 градусов.

На Востоке будет жаркая и неустойчивая погода. Пройдут грозовые дожди, днем местами сильные ливни, град и шквалы, 18 – 23 метра в секунду. Ночью +18 – +23 градуса, днем +32 – +37, но на Луганщине уже +38 – +40 градусов.