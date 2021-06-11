Покинут ли Украину дожди и грозы: погода на выходных 12 – 13 июня

Синоптики обещают на выходных 12 – 13 июня по-летнему теплую погоду. Однако грозы и дожди, от которых уже устали украинцы, никуда не денутся и накроют все без исключения регионы.
На субботу, 12 июня, метеорологи не радуют прогнозами. В Укргидрометцентре говорят, грозы и дожди по всей Украине.
К теме Затопленные улицы, обвал набережной и смерть от молнии: непогода в Украине не утихает
Прогноз погоды на 12 июня
Единственное, что порадует – это тепло: воздух в среднем прогреется до +21...+25 градусов. Теплее всего будет на Кировоградщине и Днепропетровщине, а также Закарпатье, в Луганской, Николаевской областях и в Крыму. Самые низкие температурные показатели – +21...+23 – на Буковине.
Порывы ветра будут достигать – 5 – 10 метров в секунду.
Погода в крупнейших украинских городах:
- Киев – ночью без осадков, днем – дождь, +22...+24,
- Харьков – ночью без осадков, днем – дождь, +22...+24,
- Одесса – ночью без осадков, днем – дождь, +22...+24,
- Днепр – ночью без осадков, днем – дождь, +23...+25,
- Львов – ночью без осадков, днем – дождь, +23...+25.
В Украине повсюду будет тепло. Просто чудесно тепло! В течение дня ожидается +20...+24 градуса. С дождями 12-го июня – иначе. Грозовых осадков будет хватать,
– написала в фейсбуке синоптик Наталья Диденко.
Прогноз погоды на 12 июня / Изображение Укргидрометцентра
Прогноз погоды на 13 июня
В воскресенье, 13 июня, дожди и грозы из Украины не уйдут. Однако немного похолодает в западных областях. Также значительно прохладнее будет на Севере. Температура в этих регионах будет колебаться в пределах +15...+19 градусов.
В центральной, южной и восточной частях Украины столбики термометров поднимутся выше отметки +20. Больше всего воздух прогреется в Крыму, Днепропетровской, Луганской, Николаевской и Кировоградской областях.
13 июня дожди с грозами охватят практически всю нашу территорию. То есть, их станет больше. Выделить какой-то более сухой масштабный участок – вряд ли. Примите это во внимание,
– посоветовала Диденко.
Погода в крупнейших украинских городах:
- Киев – ночью без осадков, днем – дождь, +17...+19,
- Харьков – ночью без осадков, днем – дождь, +22...+24,
- Одесса – ночью без осадков, днем – дождь, +21...+23,
- Днепр – ночью без осадков, днем – дождь, +23...+25,
- Львов – ночью – дождь, днем – дождь, +16...+18.