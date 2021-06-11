Покинут ли Украину дожди и грозы: погода на выходных 12 – 13 июня

11 июня 2021 , 12:50
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Источник:

Укргидрометцентр

Синоптики обещают на выходных 12 – 13 июня по-летнему теплую погоду. Однако грозы и дожди, от которых уже устали украинцы, никуда не денутся и накроют все без исключения регионы.

На субботу, 12 июня, метеорологи не радуют прогнозами. В Укргидрометцентре говорят, грозы и дожди по всей Украине.

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Прогноз погоды на 12 июня

Единственное, что порадует – это тепло: воздух в среднем прогреется до +21...+25 градусов. Теплее всего будет на Кировоградщине и Днепропетровщине, а также Закарпатье, в Луганской, Николаевской областях и в Крыму. Самые низкие температурные показатели –  +21...+23 – на Буковине.

Порывы ветра будут достигать – 5 – 10 метров в секунду.

Погода в крупнейших украинских городах:

  • Киев – ночью без осадков, днем – дождь, +22...+24,
  • Харьков – ночью без осадков, днем – дождь, +22...+24,
  • Одесса – ночью без осадков, днем – дождь, +22...+24,
  • Днепр – ночью без осадков, днем – дождь, +23...+25,
  • Львов – ночью без осадков, днем – дождь, +23...+25.

В Украине повсюду будет тепло. Просто чудесно тепло! В течение дня ожидается +20...+24 градуса. С дождями 12-го июня – иначе. Грозовых осадков будет хватать,
– написала в фейсбуке синоптик Наталья Диденко.


Прогноз погоды на 12 июня / Изображение Укргидрометцентра

Прогноз погоды на 13 июня

В воскресенье, 13 июня, дожди и грозы из Украины не уйдут. Однако немного похолодает в западных областях. Также значительно прохладнее будет на Севере. Температура в этих регионах будет колебаться в пределах +15...+19 градусов.

В центральной, южной и восточной частях Украины столбики термометров поднимутся выше отметки +20. Больше всего воздух прогреется в Крыму, Днепропетровской, Луганской, Николаевской и Кировоградской областях.

13 июня дожди с грозами охватят практически всю нашу территорию. То есть, их станет больше. Выделить какой-то более сухой масштабный участок – вряд ли. Примите это во внимание,
– посоветовала Диденко.

Погода в крупнейших украинских городах:

  • Киев – ночью без осадков, днем – дождь, +17...+19,
  • Харьков – ночью без осадков, днем – дождь, +22...+24,
  • Одесса – ночью без осадков, днем – дождь, +21...+23,
  • Днепр – ночью без осадков, днем – дождь, +23...+25,
  • Львов – ночью – дождь, днем – дождь, +16...+18.


Прогноз погоды на 13 июня / Изображение Укргидрометцентра

Автор: Ірина Пундор