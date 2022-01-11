В Украину пришли сильные морозы, до -15 градусов днем: прогноз погоды на 12 января

Погода в Украине в среду, 12 января, будет морозной. Холоднее всего будет на Севере нашей страны. Там столбики термометров покажут до -13...-15 градусов днем.

В то же время теплее всего будет на Юге, но и там не следует ожидать плюсовой температуры.

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Прогноз погоды от Натальи Диденко

Синоптик Наталья Диденко рассказала, что 12 января морозы в Украине усилятся. В ближайшую ночь они будут "кусать" украинцев за щеки и носы. Согласно ее прогнозу, столбики термометров покажут -10...-18 градусов ночью. Днем – до -7...-12, а на Севере иногда даже до -14 градусов.

На дорогах гололед! Снега серьезного не будет, так, что-то где-то временами полетает, но какие-то существенные осадки – вряд ли. Ветер будет дуть с севера, будет порывистым,

– предупредила Наталья Диденко.

В Киеве 12 января мороз затрещит: ночью до -14 градусов, днем ​​до -12 градусов. Существенных осадков не ожидается.

Прогноз погоды от Укргидрометцентра

На Западной Украине ожидают умеренные морозы – до -5...-7 градусов днем ​​и до -9...-11 градусов ночью. Солнце время от времени будет появляется из-за облаков. Осадков не прогнозируют. На Востоке ситуация почти идентичная. Разве что ночью будет не так холодно – лишь -7...-9 градусов. Для зимы это вполне нормально. А вот солнце будет весь день в плену.

На Севере следует ожидать сильных морозов до -11...-13 градусов днем ​​и до -14...-16 градусов ночью. Синоптики прогнозируют переменную облачность и отсутствие осадков. На Юге будет несколько теплее – лишь -4...-6 градусов. Серьезных осадков не прогнозируют.

Весь день в Киеве будет облачно, но без осадков. Температура воздуха будет составлять -13…-15 градусов. Также возможно замерзание дождя и мокрого снега на охлажденной земной поверхности.

Погода в городах Украины 12 января

Ужгород – -3...-5

Львов – -5...-7

Ивано-Франковск – -5...-7

Тернополь – -6...-8

Черновцы – -5...-7

Хмельницкий – -9...-11

Луцк – -5...-7

Ровно – -7...-9

Житомир – -11...-13

Винница – -10...-12

Одесса – -3...-5

Николаев – -4...-6

Херсон – -4...-6

Симферополь – -2...-4

Кропивницкий – -9...-11

Черкассы – -11...-13

Чернигов – -11...-13

Сумы – -11...-13

Полтава – -9...-11

Днепр – -7...-9

Запорожье – -4...-6

Донецк – -5...-7

Луганск – -5...-7

Харьков – -8...-10

Киев – -13...-15

Погода в среду, 12 января / Данные Укргидрометцентра

Полный текст публикации Натальи Диденко:

Завтра в Украине морозы усилятся. В ближайшую ночь будут кусать граждан за щеки и носы -10...-18 градусов. Днем столбики термометров также насупят бровки -7...-12, на Севере кое-где даже до -14 градусов.

На дорогах гололед! Снега серьезного не будет, так, что-то где-то временями полетает, но какие-то существенные осадки – вряд ли. Ветер будет дуть с севера, будет порывистым! В Киеве 12 января мороз затрещит: ночью до -14 градусов, днем ​​до -12 градусов. Гололед! Существенных осадков не ожидается. Ветряно.