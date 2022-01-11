В Украину пришли сильные морозы, до -15 градусов днем: прогноз погоды на 12 января
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в среду, 12 января, будет морозной. Холоднее всего будет на Севере нашей страны. Там столбики термометров покажут до -13...-15 градусов днем.
В то же время теплее всего будет на Юге, но и там не следует ожидать плюсовой температуры.
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Прогноз погоды от Натальи Диденко
Синоптик Наталья Диденко рассказала, что 12 января морозы в Украине усилятся. В ближайшую ночь они будут "кусать" украинцев за щеки и носы. Согласно ее прогнозу, столбики термометров покажут -10...-18 градусов ночью. Днем – до -7...-12, а на Севере иногда даже до -14 градусов.
На дорогах гололед! Снега серьезного не будет, так, что-то где-то временами полетает, но какие-то существенные осадки – вряд ли. Ветер будет дуть с севера, будет порывистым,
– предупредила Наталья Диденко.
В Киеве 12 января мороз затрещит: ночью до -14 градусов, днем до -12 градусов. Существенных осадков не ожидается.
Прогноз погоды от Укргидрометцентра
На Западной Украине ожидают умеренные морозы – до -5...-7 градусов днем и до -9...-11 градусов ночью. Солнце время от времени будет появляется из-за облаков. Осадков не прогнозируют. На Востоке ситуация почти идентичная. Разве что ночью будет не так холодно – лишь -7...-9 градусов. Для зимы это вполне нормально. А вот солнце будет весь день в плену.
На Севере следует ожидать сильных морозов до -11...-13 градусов днем и до -14...-16 градусов ночью. Синоптики прогнозируют переменную облачность и отсутствие осадков. На Юге будет несколько теплее – лишь -4...-6 градусов. Серьезных осадков не прогнозируют.
Весь день в Киеве будет облачно, но без осадков. Температура воздуха будет составлять -13…-15 градусов. Также возможно замерзание дождя и мокрого снега на охлажденной земной поверхности.
Погода в городах Украины 12 января
Ужгород – -3...-5
Львов – -5...-7
Ивано-Франковск – -5...-7
Тернополь – -6...-8
Черновцы – -5...-7
Хмельницкий – -9...-11
Луцк – -5...-7
Ровно – -7...-9
Житомир – -11...-13
Винница – -10...-12
Одесса – -3...-5
Николаев – -4...-6
Херсон – -4...-6
Симферополь – -2...-4
Кропивницкий – -9...-11
Черкассы – -11...-13
Чернигов – -11...-13
Сумы – -11...-13
Полтава – -9...-11
Днепр – -7...-9
Запорожье – -4...-6
Донецк – -5...-7
Луганск – -5...-7
Харьков – -8...-10
Киев – -13...-15
Погода в среду, 12 января / Данные Укргидрометцентра
Полный текст публикации Натальи Диденко:
Завтра в Украине морозы усилятся. В ближайшую ночь будут кусать граждан за щеки и носы -10...-18 градусов. Днем столбики термометров также насупят бровки -7...-12, на Севере кое-где даже до -14 градусов.
На дорогах гололед! Снега серьезного не будет, так, что-то где-то временями полетает, но какие-то существенные осадки – вряд ли. Ветер будет дуть с севера, будет порывистым! В Киеве 12 января мороз затрещит: ночью до -14 градусов, днем до -12 градусов. Гололед! Существенных осадков не ожидается. Ветряно.