Натомість найтепліше буде на Півдні, але і там не слід чекати плюсової температури.
Важливо На Кіровоградщині діти не ходять до школи, бо у класах холодно
Прогноз погоди від Наталки Діденко
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що 12 січня морози в Україні посиляться. Найближчої ночі вони "кусатимуть" українців за щоки й носи. За її прогнозом, стовпчики термометрів покажуть -10...-18 градусів вночі. Вдень – до -7...-12, а на Півночі подекуди навіть до -14 градусів.
На дорогах ожеледиця! Снігу серйозного не буде, так, щось десь часом політає, але якісь істотні опади – навряд. Вітер задуватиме з півночі, буде рвучким,
– попередила Наталка Діденко.
У Києві 12 січня мороз затріщить: вночі до -14, вдень до -12 градусів. Суттєвих опадів не передбачається.
Прогноз погоди від Укргідрометцентру
На Західній Україні очікують помірні морози – до -5...-7 градусів вдень та аж до -9...-11 градусів вночі. Сонце час від часу з'являтиметься з-за хмар. Опадів не прогнозують. На Сході ситуація майже ідентична. Хіба вночі буде не так холодно – лише -7...-9 градусів. Для зими це цілком нормально. А от сонце весь день буде у полоні хмар.
На Півночі слід чекати лютих морозів до -11...-13 градусів вдень і до -14...-16 градусів вночі. Синоптики прогнозують мінливу хмарність та відсутність опадів. На Півдні буде дещо тепліше – лише -4...-6 градусів. Серйозних опадів не прогнозують.
Весь день у Києві буде хмарним, але без опадів. Температура повітря становитиме -13…-15 градусів. Також можливе замерзання дощу та мокрого снігу на переохолодженій земній поверхні.
Погода в містах України 12 січня
Ужгород – -3...-5
Львів – -5...-7
Івано-Франківськ – -5...-7
Тернопіль – -6...-8
Чернівці – -5...-7
Хмельницький – -9...-11
Луцьк – -5...-7
Рівне – -7...-9
Житомир – -11...-13
Вінниця – -10...-12
Одеса – -3...-5
Миколаїв – -4...-6
Херсон – -4...-6
Сімферополь – -2...-4
Кропивницький – -9...-11
Черкаси – -11...-13
Чернігів – -11...-13
Суми – -11...-13
Полтава – -9...-11
Дніпро – -7...-9
Запоріжжя – -4...-6
Донецьк – -5...-7
Луганськ – -5...-7
Харків – -8...-10
Київ – -13...-15
Погода у середу, 12 січня / Дані Укргідрометцентру
Повний текст публікації Наталки Діденко:
Завтра в Україні морози посиляться. Найближчої ночі кусатимуть громадян за щоки й носи -10...-18 градусів. Вдень стовпчики термометрів також насуплять брівки, -7...-12, на Півночі подекуди навіть до -14 градусів.
На дорогах ожеледиця! Снігу серйозного не буде, так, щось десь часом політає, але якісь істотні опади – навряд. Вітер задуватиме з півночі, буде рвучким! У Києві 12 січня мороз затріщить: вночі до -14, вдень до -12 градусів. Ожеледиця! Суттєвих опадів не передбачається. Вітряно.
Весь день у Києві буде хмарним. Без опадів.