Натомість найтепліше буде на Півдні, але і там не слід чекати плюсової температури.

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Прогноз погоди від Наталки Діденко

Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що 12 січня морози в Україні посиляться. Найближчої ночі вони "кусатимуть" українців за щоки й носи. За її прогнозом, стовпчики термометрів покажуть -10...-18 градусів вночі. Вдень – до -7...-12, а на Півночі подекуди навіть до -14 градусів.

На дорогах ожеледиця! Снігу серйозного не буде, так, щось десь часом політає, але якісь істотні опади – навряд. Вітер задуватиме з півночі, буде рвучким,

– попередила Наталка Діденко.

У Києві 12 січня мороз затріщить: вночі до -14, вдень до -12 градусів. Суттєвих опадів не передбачається.

Прогноз погоди від Укргідрометцентру

На Західній Україні очікують помірні морози – до -5...-7 градусів вдень та аж до -9...-11 градусів вночі. Сонце час від часу з'являтиметься з-за хмар. Опадів не прогнозують. На Сході ситуація майже ідентична. Хіба вночі буде не так холодно – лише -7...-9 градусів. Для зими це цілком нормально. А от сонце весь день буде у полоні хмар.

На Півночі слід чекати лютих морозів до -11...-13 градусів вдень і до -14...-16 градусів вночі. Синоптики прогнозують мінливу хмарність та відсутність опадів. На Півдні буде дещо тепліше – лише -4...-6 градусів. Серйозних опадів не прогнозують.

Весь день у Києві буде хмарним, але без опадів. Температура повітря становитиме -13…-15 градусів. Також можливе замерзання дощу та мокрого снігу на переохолодженій земній поверхні.

Погода в містах України 12 січня

Ужгород – -3...-5

Львів – -5...-7

Івано-Франківськ – -5...-7

Тернопіль – -6...-8

Чернівці – -5...-7

Хмельницький – -9...-11

Луцьк – -5...-7

Рівне – -7...-9

Житомир – -11...-13

Вінниця – -10...-12

Одеса – -3...-5

Миколаїв – -4...-6

Херсон – -4...-6

Сімферополь – -2...-4

Кропивницький – -9...-11

Черкаси – -11...-13

Чернігів – -11...-13

Суми – -11...-13

Полтава – -9...-11

Дніпро – -7...-9

Запоріжжя – -4...-6

Донецьк – -5...-7

Луганськ – -5...-7

Харків – -8...-10

Київ – -13...-15



Погода у середу, 12 січня / Дані Укргідрометцентру

Повний текст публікації Наталки Діденко:

Завтра в Україні морози посиляться. Найближчої ночі кусатимуть громадян за щоки й носи -10...-18 градусів. Вдень стовпчики термометрів також насуплять брівки, -7...-12, на Півночі подекуди навіть до -14 градусів.

На дорогах ожеледиця! Снігу серйозного не буде, так, щось десь часом політає, але якісь істотні опади – навряд. Вітер задуватиме з півночі, буде рвучким! У Києві 12 січня мороз затріщить: вночі до -14, вдень до -12 градусів. Ожеледиця! Суттєвих опадів не передбачається. Вітряно.

Весь день у Києві буде хмарним. Без опадів.