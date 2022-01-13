В Украине – дождь, мокрый снег и до -13 градусов: прогноз погоды на 14 января
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в пятницу, 14 января, будет холодной и влажной. Во всех областях синоптики прогнозируют дождь со снегом.
В то же время ночью в Харьковской, Луганской и Донецкой областях температура опустится до -9...-13 градусов.
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Погода в областях Украины
В западных и восточных областях прогнозируют дождь со снегом, там отметки на термометрах покажут +1...+4 градуса. В северных и южных регионах синоптики информируют о таких же осадках. На севере температура составит +1...+4 градуса, на юге – +2...+5 градусов.
В украинской столице 14 января предполагают дождливую и снежную погоду, а также там до +1...+3 градусов.
Погода в городах Украины 14 января
Ужгород – +1...+3
Львов – +2...+4
Ивано-Франковск – +2...+4
Тернополь – +2...+4
Черновцы – +2...+4
Хмельницкий – +2...+4
Луцк – +2...+4
Ровно – +2...+4
Житомир – +2...+4
Винница – +2...+4
Одесса – +3...+5
Николаев – +3...+5
Херсон – +2...+4
Симферополь – +3...+5
Кропивницкий – +2...+4
Черкассы – +2...+4
Чернигов – +2...+4
Сумы – 0...+2
Полтава – +2...+4
Днепр – +2...+4
Запорожье – +1...+3
Донецк – +2...+4
Луганск – +2...+4
Харьков – +1...+3
Киев – +1...+3