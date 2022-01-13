В Украине – дождь, мокрый снег и до -13 градусов: прогноз погоды на 14 января

Погода в Украине в пятницу, 14 января, будет холодной и влажной. Во всех областях синоптики прогнозируют дождь со снегом.

В то же время ночью в Харьковской, Луганской и Донецкой областях температура опустится до -9...-13 градусов.

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Погода в областях Украины

В западных и восточных областях прогнозируют дождь со снегом, там отметки на термометрах покажут +1...+4 градуса. В северных и южных регионах синоптики информируют о таких же осадках. На севере температура составит +1...+4 градуса, на юге – +2...+5 градусов.

В украинской столице 14 января предполагают дождливую и снежную погоду, а также там до +1...+3 градусов.

Погода в городах Украины 14 января

Ужгород – +1...+3

Львов – +2...+4

Ивано-Франковск – +2...+4

Тернополь – +2...+4

Черновцы – +2...+4

Хмельницкий – +2...+4

Луцк – +2...+4

Ровно – +2...+4

Житомир – +2...+4

Винница – +2...+4

Одесса – +3...+5

Николаев – +3...+5

Херсон – +2...+4

Симферополь – +3...+5

Кропивницкий – +2...+4

Черкассы – +2...+4

Чернигов – +2...+4

Сумы – 0...+2

Полтава – +2...+4

Днепр – +2...+4

Запорожье – +1...+3

Донецк – +2...+4

Луганск – +2...+4

Харьков – +1...+3

Киев – +1...+3



Прогноз погоды на 14 января / Данные Укргидрометцентра