Весенние грозы, потепление и облачность: прогноз погоды в Украине на 14 мая

Погода в Украине в воскресенье, 14 мая, будет с переменной облачностью. В некоторых местах весенние грозы, однако температура воздуха будет достигать в среднем 18–20 градусов тепла.

В Карпатах ночью будет холодно – от 4 градусов тепла до 1 градуса мороза. Ветер будет преимущественно северо-западный, на Западе Украины – юго-восточный, 3–8 метров в секунду.

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Погода в регионах Украины

На Западе Украины переменная облачность, но без осадков. Днем температура воздуха будет достигать в среднем 19 – 21 градус тепла, ночью – 4 – 7 градусов.

Ночью без осадков, днем на Левобережье, в Волынской, Ровенской области и в Карпатах местами небольшой кратковременный дождь, гроза,

– рассказали синоптики.

На Севере и Центре Украины осадков не прогнозируют. В среднем в течение дня будет 20 – 22 градуса тепла, ночью – 8 – 10.

На Юге будет дождь повсюду, кроме Одесщины и Николаевщины. Будет тепло – ориентировочно 20 – 21 градус тепла днем и вдвое меньше – ночью.

На Востоке будет дождь повсюду. Несмотря на это, там будет тепло – до 23 градусов днем и до 10 – 12 – ночью.

В Киевской области переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Температура ночью – 6 – 11 градусов и 19 – 24 – днем.

В Киеве ночью будет 9 – 11 градусов, днем – 21 – 23.

Погода в городах Украины

Киев – +21...+23

Ужгород – +20..+22

Львов – +19...+21

Ивано-Франковск – +18...+20

Тернополь – +19...+21

Черновцы – +18...+20

Хмельницкий – +19...+21

Луцк – +20...+22

Ровно – +20...+22

Житомир – +20...+22

Винница – +20...+22

Одесса – +18...+20

Николаев – +21...+22

Херсон – +20...+22

Симферополь – +19...+21

Кропивницкий – +21...+23

Черкассы – +21...+23

Чернигов – +21...+23

Сумы – +21...+23

Полтава – +21...+23

Днепр – +21...+23

Запорожье – +19...+21

Донецк – +21...+23

Луганск – +21...+23

Харьков – +20...+22

Прогноз погоды в Украине на 14 мая / Инфографика Укргидрометцентра.