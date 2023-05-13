Весенние грозы, потепление и облачность: прогноз погоды в Украине на 14 мая
Погода в Украине в воскресенье, 14 мая, будет с переменной облачностью. В некоторых местах весенние грозы, однако температура воздуха будет достигать в среднем 18–20 градусов тепла.
В Карпатах ночью будет холодно – от 4 градусов тепла до 1 градуса мороза. Ветер будет преимущественно северо-западный, на Западе Украины – юго-восточный, 3–8 метров в секунду.
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Погода в регионах Украины
На Западе Украины переменная облачность, но без осадков. Днем температура воздуха будет достигать в среднем 19 – 21 градус тепла, ночью – 4 – 7 градусов.
Ночью без осадков, днем на Левобережье, в Волынской, Ровенской области и в Карпатах местами небольшой кратковременный дождь, гроза,
– рассказали синоптики.
На Севере и Центре Украины осадков не прогнозируют. В среднем в течение дня будет 20 – 22 градуса тепла, ночью – 8 – 10.
На Юге будет дождь повсюду, кроме Одесщины и Николаевщины. Будет тепло – ориентировочно 20 – 21 градус тепла днем и вдвое меньше – ночью.
На Востоке будет дождь повсюду. Несмотря на это, там будет тепло – до 23 градусов днем и до 10 – 12 – ночью.
В Киевской области переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Температура ночью – 6 – 11 градусов и 19 – 24 – днем.
В Киеве ночью будет 9 – 11 градусов, днем – 21 – 23.
Погода в городах Украины
- Киев – +21...+23
- Ужгород – +20..+22
- Львов – +19...+21
- Ивано-Франковск – +18...+20
- Тернополь – +19...+21
- Черновцы – +18...+20
- Хмельницкий – +19...+21
- Луцк – +20...+22
- Ровно – +20...+22
- Житомир – +20...+22
- Винница – +20...+22
- Одесса – +18...+20
- Николаев – +21...+22
- Херсон – +20...+22
- Симферополь – +19...+21
- Кропивницкий – +21...+23
- Черкассы – +21...+23
- Чернигов – +21...+23
- Сумы – +21...+23
- Полтава – +21...+23
- Днепр – +21...+23
- Запорожье – +19...+21
- Донецк – +21...+23
- Луганск – +21...+23
- Харьков – +20...+22
Прогноз погоды в Украине на 14 мая / Инфографика Укргидрометцентра.