У Карпатах вночі буде холодно – від 4 градусів тепла до 1 градуса морозу. Вітер буде переважно північно-західний, на Заході України – південно-східний, 3–8 метрів за секунду.

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Погода в регіонах України

На Заході України буде мінлива хмарність, проте без опадів. Вдень температура повітря сягатиме в середньому 19 – 21 градус тепла, вночі – 4 – 7 градусів.

Вночі без опадів, вдень на Лівобережжі, у Волинській, Рівненській області та в Карпатах місцями невеликий короткочасний дощ, гроза,
– розповіли синоптики.

На Півночі та в Центрі України опадів не прогнозують. В середньому протягом дня буде 20 – 22 градуси тепла, вночі – 8 – 10.

На Півдні дощитиме всюди, крім Одещини та Миколаївщини. Буде тепло – орієнтовно 20 – 21 градус тепла вдень та вдвічі менше – вночі.

На Сході дощитиме всюди. Попри це, там буде тепло – до 23 градусів вдень та до 10 – 12 – вночі.

У Київській області мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний 3 – 5 метрів за секунду. Температура вночі – 6 – 11 градусів та 19 – 24 – вдень.

У Києві вночі буде 9 – 11 градусів, вдень – 21 – 23.

Погода у містах України

  • Київ – +21...+23
  • Ужгород – +20..+22
  • Львів – +19...+21
  • Івано-Франківськ – +18...+20
  • Тернопіль – +19...+21
  • Чернівці – +18...+20
  • Хмельницький – +19...+21
  • Луцьк – +20...+22
  • Рівне – +20...+22
  • Житомир – +20...+22
  • Вінниця – +20...+22
  • Одеса – +18...+20
  • Миколаїв – +21...+22
  • Херсон – +20...+22
  • Сімферополь – +19...+21
  • Кропивницький – +21...+23
  • Черкаси – +21...+23
  • Чернігів – +21...+23
  • Суми – +21...+23
  • Полтава – +21...+23
  • Дніпро – +21...+23
  • Запоріжжя – +19...+21
  • Донецьк – +21...+23
  • Луганськ – +21...+23
  • Харків – +20...+22

Прогноз погоди в Україні на 14 травня / Інфографіка Укргідрометцентру