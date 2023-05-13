У Карпатах вночі буде холодно – від 4 градусів тепла до 1 градуса морозу. Вітер буде переважно північно-західний, на Заході України – південно-східний, 3–8 метрів за секунду.

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Погода в регіонах України

На Заході України буде мінлива хмарність, проте без опадів. Вдень температура повітря сягатиме в середньому 19 – 21 градус тепла, вночі – 4 – 7 градусів.

Вночі без опадів, вдень на Лівобережжі, у Волинській, Рівненській області та в Карпатах місцями невеликий короткочасний дощ, гроза,

– розповіли синоптики.

На Півночі та в Центрі України опадів не прогнозують. В середньому протягом дня буде 20 – 22 градуси тепла, вночі – 8 – 10.

На Півдні дощитиме всюди, крім Одещини та Миколаївщини. Буде тепло – орієнтовно 20 – 21 градус тепла вдень та вдвічі менше – вночі.

На Сході дощитиме всюди. Попри це, там буде тепло – до 23 градусів вдень та до 10 – 12 – вночі.

У Київській області мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний 3 – 5 метрів за секунду. Температура вночі – 6 – 11 градусів та 19 – 24 – вдень.

У Києві вночі буде 9 – 11 градусів, вдень – 21 – 23.

Погода у містах України

Київ – +21...+23

Ужгород – +20..+22

Львів – +19...+21

Івано-Франківськ – +18...+20

Тернопіль – +19...+21

Чернівці – +18...+20

Хмельницький – +19...+21

Луцьк – +20...+22

Рівне – +20...+22

Житомир – +20...+22

Вінниця – +20...+22

Одеса – +18...+20

Миколаїв – +21...+22

Херсон – +20...+22

Сімферополь – +19...+21

Кропивницький – +21...+23

Черкаси – +21...+23

Чернігів – +21...+23

Суми – +21...+23

Полтава – +21...+23

Дніпро – +21...+23

Запоріжжя – +19...+21

Донецьк – +21...+23

Луганськ – +21...+23

Харків – +20...+22

Прогноз погоди в Україні на 14 травня / Інфографіка Укргідрометцентру