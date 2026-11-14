Морозы ударят ночью: где в эти выходные ожидаются осадки

В эти выходные, 14 и 15 ноября, в Украине ожидается переменчивая погода. Дождливая погода в конечном итоге сменится сухой, а ночью местами температура будет опускаться ниже нуля.

Такую погоду прогнозирует синоптик Игорь Кибальчич на сайте Meteoprog.

Как изменится погода?

Суббота, 14 ноября

В западных областях существенных осадков не прогнозируется. Температура воздуха составит -2…+3 градуса ночью и +1…+6 градусов днем.

В северных регионах ночью местами ожидается кратковременный дождь, который днем стихнет. Температура ночью будет колебаться от -1 до +4 градусов, а днем составит +2…+7 градусов.

В центральных областях небольшой кратковременный дождь возможен только ночью. Столбики термометров ночью покажут +2…+7 градусов, а днем – +3…+8 градусов.

На юге страны дождь будет идти ночью и утром. При этом в Крыму и на побережье Азовского моря в течение суток осадки будут значительными, местами с грозами. Температура воздуха составит +5…+10 градусов ночью и +6…+11 градусов днем.

В восточных областях ночью возможен кратковременный дождь. Ночью температура воздуха будет в пределах +8…+13 градусов, а днем снизится до +4…+9 градусов.

Ветер в этот день будет западного и северо-западного направлений со скоростью 7 – 12 метров в секунду.

Воскресенье, 15 ноября

На западе страны антициклон обеспечит устойчивую малооблачную погоду без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Температура воздуха составит -5…0 градусов ночью и +3…+8 градусов днем.

В северных регионах также будет сухо. Ночью температура будет колебаться от -4 до +1 градуса, а днем составит +3…+8 градусов.

В центральных областях осадков также не ожидается. Ночью столбики термометров покажут -3…+2 градуса, а днем поднимутся до +4…+9 градусов.

На юге страны будет преобладать солнечная погода. Ночью температура составит от -2 до +3 градусов, а днем потеплеет до +5…+10 градусов.

В восточных областях прогнозируется переменная облачность без осадков. Температура воздуха будет колебаться в пределах от -2 до +3 градусов ночью и от +2 до +7 градусов днем.