Улучшения погоды ждать не следует: какие регионы накроют грозы с туманом и ветром

В пятницу, 15 мая, в Украине будет преобладать облачная погода. В то же время в отдельных регионах ожидаются дожди и грозы.

Об этом информируют областные центры по гидрометеорологии.

В каких областях ожидаются грозы?

В пятницу на фоне неустойчивой и влажной погоды в части регионов Украины прогнозируют грозы. Синоптики предупреждают, что грозовые дожди местами будут сопровождаться порывами ветра и ухудшением видимости из-за туманов.

На Львовщине грозы возможны вечером 15 мая – местами пройдут кратковременные дожди. Слабый туман ожидается в этом регионе ночью и утром.

На Сумщине в пятницу ожидается облачная погода с прояснениями. Днем пройдет дождь, местами ожидаются грозы. Слабый туман возможен ночью и утром. Уже 16 мая синоптики обещают облачную погоду в области, впрочем, осадков не предвидится, в отличие от 17 мая. В воскресенье днем будет падать дождь, местами будет гроза. Непогода будет сопровождаться сильными порывами ветра – от 15 до 20 метров в секунду.

К слову, на Киевщине и в Киеве в пятницу, 15 мая, синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков. Температура воздуха ночью будет колебаться от 6 до 11 градусов тепла, тогда как днем столбики термометров будут показывать 17 – 22 градуса. В то же время в столице температура ночью будет от 9 – 11 градусов, а днем – 19 – 21.

В то же время в Харькове днем синоптики прогнозируют дождливую погоду, тогда как в области стоит ожидать грозы. Ночью и утром видимость из-за тумана будет 200 – 500 метров. 16 мая существенных осадков не ожидается. Однако 17, 18 и 19 мая погода ухудшится – синоптики пишут о дождливой погоде и вероятности гроз.

Также грозы 15 мая пройдут в Черниговской области. Вместе с тем будет лить кратковременный дождь, а порывы ветра будут достигать 10 метров в секунду. Похожая погодная ситуация сохранится вплоть до 19 мая.

Заметим, что недавно местные Укргидрометцентры предупреждали о значительных заморозках до -2 градусов в некоторых регионах Украины. Говорится о западных – Львовскую, Ровенскую область и Волынь и центральные, в частности Винницкую область.

Как долго продлится дождливая погода?

Начальник Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань сообщил, что улучшение погоды в Украине ждать не стоит по меньшей мере до конца второй декады мая.

Из-за пониженного атмосферного давления, 15 мая еще сохранится неустойчивая погода, включая осадки в виде кратковременных дождей.

Дожди охватят восточные и западные регионы страны, а, собственно, 15 мая осадки возможны и в северо-восточной части Украины.

17 мая такая погода будет наблюдаться на Левобережье. Тогда как на остальных территориях в течение этого периода существенных осадков синоптики пока не прогнозируют.