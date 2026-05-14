Про це інформують обласні центри з гідрометеорології.

У яких областях очікуються грози?

У п'ятницю на тлі нестійкої та вологої погоди у частині регіонів України прогнозують грози. Синоптики попереджають, що грозові дощі місцями супроводжуватимуться поривами вітру та погіршенням видимості через тумани.

На Львівщині грози можливі ввечері 15 травня – місцями пройдуть короткочасні дощі. Слабкий туман очікується у цьому регіоні вночі та вранці.

На Сумщині у п'ятницю очікується хмарна погода із проясненнями. Вдень пройде дощ, подекуди очікуються грози. Слабкий туман можливий вночі та вранці. Вже 16 травня синоптики обіцяють хмарну погоду в області, втім, опадів не передбачається, на відміну від 17 травня. У неділю вдень падатиме дощ, місцями буде гроза. Негода супроводжуватиметься сильними поривами вітру – від 15 до 20 метрів на секунду.

До слова, на Київщині та у Києві у п'ятницю, 15 травня, синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів. Температура повітря вночі коливатиметься від 6 до 11 градусів тепла, тоді як вдень стовпчики термометрів показуватимуть 17 – 22 градуси. Водночас у столиці температура вночі буде від 9 – 11 градусів, а вдень – 19 – 21.

Водночас у Харкові вдень синоптики прогнозують дощову погоду, тоді як в області варто очікувати грози. Вночі та вранці видимість через туман буде 200 – 500 метрів. 16 травня істотних опадів не очікується. Однак 17, 18 та 19 травня погода погіршиться – синоптики пишуть про дощову погоду та імовірність гроз.

Також грози 15 травня пройдуть у Чернігівській області. Разом із тим литиме короткочасний дощ, а пориви вітру сягатимуть 10 метрів на секунду. Схожа погодна ситуація збережеться аж до 19 травня.

Зауважимо, що нещодавно місцеві Укргідрометцентри попереджали про значні заморозки до -2 градусів у деяких регіонах України. Мовиться про західні – Львівщину, Рівненщину та Волинь та центральні, зокрема Вінниччину.

Як довго триватиме дощова погода?

Начальник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань повідомив, що покращення погоди в України чекати не варто щонайменше до кінця другої декади травня.

Через знижений атмосферний тиск, 15 травня ще збережеться нестійка погода, включно із опадами у вигляді короткочасних дощів.

Дощі охоплять східні та західні регіони країни, а, власне, 15 травня опади можливі й у північно-східній частині України.

17 травня така погода спостерігатиметься на Лівобережжі. Тоді як на решті територій упродовж цього періоду істотних опадів синоптики наразі не прогнозують.