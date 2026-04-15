Тепло до +19, в части областей – местами небольшие дожди: погода в Украине на 16 апреля

В четверг, 16 апреля, в большинстве областей Украины сохранится погода без осадков. В то же время в некоторых областях местами возможны незначительные дожди.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Какую погоду ожидать 16 апреля?

Синоптики отметили, что погоду 16 апреля в Украине будет определять поле высокого давления. В то же время на западные и северные регионы будет влиять атмосферный фронт, поэтому там местами возможны небольшие дожди.

Ветер будет преимущественно юго-западный со скоростью 5 – 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от +3 до +8 градусов, а днем повысится до +14...+19 градусов.

В Киеве в четверг ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшой дождь. Температура в столице ночью может составлять +6 – +8 градусов, а днем – +16 – +18 градусов.

Интересно! Детальный прогноз в 28 812 населенных пунктах Украины. Узнай какой будет погода именно в твоем городе в новом сервисе 24 Канала.

Какой будет погода в крупных городах?

Киев +16...+18;

Ужгород +16...+18;

Львов +15...+17;

Ивано-Франковск +15...+17;

Тернополь +15...+17;

Черновцы +15...+17;

Хмельницкий +15...+17;

Луцк +15...+17;

Ровно +15...+17;

Житомир +16...+18;

Винница +16...+18;

Одесса +16...+18;

Николаев +16...+18;

Херсон +16...+18;

Симферополь +16...+18;

Кропивницкий +16...+18;

Черкассы +16...+18;

Чернигов +16...+18;

Сумы +16...+18;

Полтава +16...+18;

Днепр +16...+18;

Запорожье +16...+18;

Донецк +17...+19;

Луганск +17...+19;

Харьков +16...+18.



Прогноз погоды в Украине на 16 апреля 2026 года / Карта Укргидрометцентра

