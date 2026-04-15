Тепло до +19, в части областей – местами небольшие дожди: погода в Украине на 16 апреля
В четверг, 16 апреля, в большинстве областей Украины сохранится погода без осадков. В то же время в некоторых областях местами возможны незначительные дожди.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Какую погоду ожидать 16 апреля?
Синоптики отметили, что погоду 16 апреля в Украине будет определять поле высокого давления. В то же время на западные и северные регионы будет влиять атмосферный фронт, поэтому там местами возможны небольшие дожди.
Ветер будет преимущественно юго-западный со скоростью 5 – 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от +3 до +8 градусов, а днем повысится до +14...+19 градусов.
В Киеве в четверг ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшой дождь. Температура в столице ночью может составлять +6 – +8 градусов, а днем – +16 – +18 градусов.
Какой будет погода в крупных городах?
- Киев +16...+18;
- Ужгород +16...+18;
- Львов +15...+17;
- Ивано-Франковск +15...+17;
- Тернополь +15...+17;
- Черновцы +15...+17;
- Хмельницкий +15...+17;
- Луцк +15...+17;
- Ровно +15...+17;
- Житомир +16...+18;
- Винница +16...+18;
- Одесса +16...+18;
- Николаев +16...+18;
- Херсон +16...+18;
- Симферополь +16...+18;
- Кропивницкий +16...+18;
- Черкассы +16...+18;
- Чернигов +16...+18;
- Сумы +16...+18;
- Полтава +16...+18;
- Днепр +16...+18;
- Запорожье +16...+18;
- Донецк +17...+19;
- Луганск +17...+19;
- Харьков +16...+18.
Прогноз погоды в Украине на 16 апреля 2026 года / Карта Укргидрометцентра
Когда в Украине ждать умеренных осадков?
Представитель Укргидрометцентра Иван Семилит рассказал, что умеренные осадки в Украине прогнозируют уже 18 апреля. Погода без осадков будет преобладать только на Закарпатье и юге страны и 17 апреля на востоке.
Осадки не прекратятся и с началом новой недели. По словам Семилита, согласно предварительным расчетам, в период с 19 по 23 апреля, на территории Украины еще кое-где будет дождливо.