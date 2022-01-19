Крещение будет морозным, но безветренным: прогноз погоды на 19 января.
Источник:Укргидрметцентр
Погода в Украине в среду, 19 января, будет морозной, особенно ночью. Правда, сильный ветер, который бушевал в предыдущие дни, наконец стихнет.
На Западе днем морозов может не быть. Прогнозируют 0...+2 градуса, только в Закарпатской области – -1...+1.
Кстати Дерево упало на женщину, ряд домов обесточены: непогода наделала много бед на Львовщине
Ночные морозы остаются
Ночью температура воздуха по всей Украине будет достигать ниже нуля. Западные регионы – не исключение – -4...-6. Холоднее всего будет на Севере. Там прогнозируют днем -5...-7, а ночью – аж -10...-12.
В южных и восточных регионах немного теплее – 0...+2. Кое-где может ударить до -1 градуса. Такая же ситуация в Центре Украины. В Киеве обещают 0...-2 градуса днем. Ночная температура составит -6...-8.
Осадков быть не должно лишь ночью на Востоке, части Юга и Севера возможен снег.
Ветер ослабнет
Синоптик Наталья Диденко рассказала, что сильного ветра на Крещение уже не будет. Однако предупредила, что дороги скует гололедица.
На дорогах – гололедица, на трассах – соль и каша, на тротуарах – всего понемногу,
– отметила синоптик.
Погода в городах
Ужгород – -1...+1
Львов – 0...+2
Ивано-Франковск – 0...+2
Тернополь – -1...+1
Черновцы – 0...+2
Хмельницкий – -1...+1
Луцк – 0...+2
Ровно – 0...+2
Житомир – -1...+1
Винница – 0...+2
Одесса – 0...+2
Николаев – 0...+2
Херсон – -1...+1
Симферополь – 0...-2
Кропивницкий – -1...+1
Черкассы – -0...+2
Чернигов – -5...-7
Сумы – -1...+1
Полтава – -5...-7
Днепр – -1...+1
Запорожье – -1...+1
Донецк – 0...-2
Луганск – 0...-2
Харьков – -5...-7
Киев – 0...-2
Погода 19 января / Фото Укргидрометцентра