Об этом свидетельствует прогноз Укргидрометцентра .

Какую погоду прогнозируют?

По прогнозу синоптиков, небольшой дождь ожидается в Волынской, Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях. В остальных регионах страны будет преобладать солнечная или малооблачная погода, без осадков.

Ночью температура воздуха будет колебаться от +16 до +25 градусов в зависимости от региона. Прохладнее всего ночью будет в западных и северо-восточных областях.

Днем воздух прогреется до +27…+35 градусов. Самые высокие температурные показатели ожидаются также на Западе страны. В центральных, южных и восточных регионах преимущественно будет +29...+33 градуса, а на северо-востоке – +25...+29 градусов.

Температура воздуха в областных центрах

Киев +30…+32;

Ужгород +32…+34;

Львов +28…+31;

Ивано-Франковск +29…+31;

Тернополь +30…+32;

Черновцы +33…+35;

Хмельницкий +30…+32;

Луцк +27…+29;

Ровно +29…+31;

Житомир +30…+32;

Винница +30…+32;

Одесса +26…+28;

Николаев +30…+32;

Херсон +29…+31;

Симферополь +28…+30;

Кропивницкий +29…+31;

Черкассы +27…+29;

Чернигов +29…+31;

Сумы +25…+27;

Полтава +27…+29;

Днепр +27…+29;

Запорожье +29…+31;

Донецк +27…+29;

Луганск +27…+29;

Харьков +26…+28.

Прогноз погоды на 2 августа / Карта Укргидрометцентра

Напомним, на Европу надвигается "тепловой купол", который будет сжимать горячий воздух ближе к поверхности земли и повышать температуру воздуха. По словам синоптика Виталия Постриганя, период сильной жары продлится как минимум до 7 августа.