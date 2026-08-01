Об этом свидетельствует прогноз Укргидрометцентра .
Какую погоду прогнозируют?
По прогнозу синоптиков, небольшой дождь ожидается в Волынской, Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях. В остальных регионах страны будет преобладать солнечная или малооблачная погода, без осадков.
Ночью температура воздуха будет колебаться от +16 до +25 градусов в зависимости от региона. Прохладнее всего ночью будет в западных и северо-восточных областях.
Днем воздух прогреется до +27…+35 градусов. Самые высокие температурные показатели ожидаются также на Западе страны. В центральных, южных и восточных регионах преимущественно будет +29...+33 градуса, а на северо-востоке – +25...+29 градусов.В нашем Telegram – только оперативные новости Подписывайтесь, чтобы узнавать их первыми
Температура воздуха в областных центрах
- Киев +30…+32;
- Ужгород +32…+34;
- Львов +28…+31;
- Ивано-Франковск +29…+31;
- Тернополь +30…+32;
- Черновцы +33…+35;
- Хмельницкий +30…+32;
- Луцк +27…+29;
- Ровно +29…+31;
- Житомир +30…+32;
- Винница +30…+32;
- Одесса +26…+28;
- Николаев +30…+32;
- Херсон +29…+31;
- Симферополь +28…+30;
- Кропивницкий +29…+31;
- Черкассы +27…+29;
- Чернигов +29…+31;
- Сумы +25…+27;
- Полтава +27…+29;
- Днепр +27…+29;
- Запорожье +29…+31;
- Донецк +27…+29;
- Луганск +27…+29;
- Харьков +26…+28.
Прогноз погоды на 2 августа / Карта Укргидрометцентра
Напомним, на Европу надвигается "тепловой купол", который будет сжимать горячий воздух ближе к поверхности земли и повышать температуру воздуха. По словам синоптика Виталия Постриганя, период сильной жары продлится как минимум до 7 августа.