Об этом свидетельствует прогноз Укргидрометцентра .

Какую погоду прогнозируют?

По прогнозу синоптиков, небольшой дождь ожидается в Волынской, Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях. В остальных регионах страны будет преобладать солнечная или малооблачная погода, без осадков.

Ночью температура воздуха будет колебаться от +16 до +25 градусов в зависимости от региона. Прохладнее всего ночью будет в западных и северо-восточных областях.

Днем воздух прогреется до +27…+35 градусов. Самые высокие температурные показатели ожидаются также на Западе страны. В центральных, южных и восточных регионах преимущественно будет +29...+33 градуса, а на северо-востоке – +25...+29 градусов.

Температура воздуха в областных центрах

  • Киев +30…+32;
  • Ужгород +32…+34;
  • Львов +28…+31;
  • Ивано-Франковск +29…+31;
  • Тернополь +30…+32;
  • Черновцы +33…+35;
  • Хмельницкий +30…+32;
  • Луцк +27…+29;
  • Ровно +29…+31;
  • Житомир +30…+32;
  • Винница +30…+32;
  • Одесса +26…+28;
  • Николаев +30…+32;
  • Херсон +29…+31;
  • Симферополь +28…+30;
  • Кропивницкий +29…+31;
  • Черкассы +27…+29;
  • Чернигов +29…+31;
  • Сумы +25…+27;
  • Полтава +27…+29;
  • Днепр +27…+29;
  • Запорожье +29…+31;
  • Донецк +27…+29;
  • Луганск +27…+29;
  • Харьков +26…+28.

Погода в Украине 2 августаПрогноз погоды на 2 августа / Карта Укргидрометцентра

Напомним, на Европу надвигается "тепловой купол", который будет сжимать горячий воздух ближе к поверхности земли и повышать температуру воздуха. По словам синоптика Виталия Постриганя, период сильной жары продлится как минимум до 7 августа.