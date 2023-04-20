Дожди отступают с Запада, на Юге – грозы: прогноз погоды в Украине на 21 апреля
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в пятницу, 21 апреля, будет дождливой в большинстве регионов. Запад же наконец-то порадует солнечная погода.
В то же время температура воздуха будет достаточно высокой – до +15 градусов на Западе и до +11 градусов на Востоке.
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Прогноз погоды от Укргидрометцентра
Погода на Западе будет сухим, но облачным. Столбики термометров покажут +13...+15 градусов. Вместо этого на Востоке На протяжении всего дня погода будет пасмурной и дождливой. Ненастье будет бурлить с самого утра и до вечера. Воздух прогреется до +9...+11 градусов.
Облачная погода не минует и Север Украины. Местами ожидают дожди. Столбики термометров покажут +14...+16 градусов. Тем временем на Юге будут бурлить грозы. Воздух прогреется до +12...+14 градусов.
В Киеве На протяжении всего дня погода будет пасмурной. Утром до середины дня будет идти мелкий дождь, вечером он начнется снова, однако значительно усилится. Синоптики прогнозируют +13...+15 градусов.
Погода в городах Украины
Киев – +13...+15
Ужгород – +16...+18
Львов – +13...+15
Ивано-Франковск – +13...+15
Тернополь – +13...+15
Черновцы – +12...+14
Хмельницкий – +12...+14
Луцк – +14...+16
Ровно – +13...+15
Житомир – +13...+15
Винница – +12...+14
Одесса – +11...+13
Николаев – +12...+14
Херсон – +12...+14
Симферополь – +12...+14
Кропивницкий – +9...+11
Черкассы – +10...+12
Чернигов – +14...+16
Сумы – +12...+14
Полтава – +10...+12
Днепр – +11...+13
Запорожье – +13...+15
Донецк – +10...+12
Луганск – +9...+11
Харьков – +9...+11
Прогноз погоды в Украине на 21 апреля / Фото Укргидрометцентра