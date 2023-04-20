Дожди отступают с Запада, на Юге – грозы: прогноз погоды в Украине на 21 апреля

20 апреля 2023, 14:50
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Источник:

Укргидрометцентр

Погода в Украине в пятницу, 21 апреля, будет дождливой в большинстве регионов. Запад же наконец-то порадует солнечная погода.

В то же время температура воздуха будет достаточно высокой – до +15 градусов на Западе и до +11 градусов на Востоке.

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Прогноз погоды от Укргидрометцентра

Погода на Западе будет сухим, но облачным. Столбики термометров покажут +13...+15 градусов. Вместо этого на Востоке На протяжении всего дня погода будет пасмурной и дождливой. Ненастье будет бурлить с самого утра и до вечера. Воздух прогреется до +9...+11 градусов.

Облачная погода не минует и Север Украины. Местами ожидают дожди. Столбики термометров покажут +14...+16 градусов. Тем временем на Юге будут бурлить грозы. Воздух прогреется до +12...+14 градусов.

В Киеве На протяжении всего дня погода будет пасмурной. Утром до середины дня будет идти мелкий дождь, вечером он начнется снова, однако значительно усилится. Синоптики прогнозируют +13...+15 градусов.

Погода в городах Украины

Киев – +13...+15

Ужгород – +16...+18

Львов – +13...+15

Ивано-Франковск – +13...+15

Тернополь – +13...+15

Черновцы – +12...+14

Хмельницкий – +12...+14

Луцк – +14...+16

Ровно – +13...+15

Житомир – +13...+15

Винница – +12...+14

Одесса – +11...+13

Николаев – +12...+14

Херсон – +12...+14

Симферополь – +12...+14

Кропивницкий – +9...+11

Черкассы – +10...+12

Чернигов – +14...+16

Сумы – +12...+14

Полтава – +10...+12

Днепр – +11...+13

Запорожье – +13...+15

Донецк – +10...+12

Луганск – +9...+11

Харьков – +9...+11


Прогноз погоды в Украине на 21 апреля / Фото Укргидрометцентра

Автор: Альона Захарова