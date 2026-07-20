Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра .

Какой прогноз погоды?

По данным синоптиков, умеренные дожди с грозами ожидаются в большинстве центральных и южных областей, а также в Сумской и Харьковской областях. Днем в отдельных районах прогнозируются сильные дожди, град и шквалы со скоростью 15–20 метров в секунду.

Ветер будет северного направления, а в западных и северных областях – западного. Его скорость составит 5 – 10 метров в секунду.

Температура воздуха на юге и востоке страны ночью составит +16...+21 градус. Днем она прогреется до +28...+33 градусов. В остальных областях ожидается +13...+18 градусов ночью и +23...+28 градусов днем. Немного прохладнее будет на западе страны, где дневная температура составит +20...+25 градусов.

Какая будет температура воздуха в областных центрах?

Киев +25…+27

Ужгород +22…+24

Львов +19…+21

Ивано-Франковск +21…+23

Тернополь +20…+22

Черновцы +24…+26

Хмельницкий +22…+24

Луцк +20…+22

Ровно +20…+22

Житомир +22…+24

Винница +22…+24

Одесса +24…+26

Николаев +27…+29

Херсон +25…+27

Симферополь +27…+29

Кропивницкий +26…+28

Черкассы +25…+27

Чернигов +23…+25

Сумы +23…+25

Полтава +23…+25

Днепр +25…+27

Запорожье +28…+30

Донецк +30…+32

Луганск +31…+33

Харьков +25…+27

Прогноз погоды на 21 июля / Карта Укргидрометцентра

Ранее синоптик Иван Семилит отмечал, что в первые дни этой недели местами ожидаются кратковременные летние дожди с грозами. При этом самые высокие температуры будут на юго-востоке страны. В ближайшие дни там столбики термометров поднимутся до жарких +34 градусов.