Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра .
Какой прогноз погоды?
По данным синоптиков, умеренные дожди с грозами ожидаются в большинстве центральных и южных областей, а также в Сумской и Харьковской областях. Днем в отдельных районах прогнозируются сильные дожди, град и шквалы со скоростью 15–20 метров в секунду.
Ветер будет северного направления, а в западных и северных областях – западного. Его скорость составит 5 – 10 метров в секунду.
Температура воздуха на юге и востоке страны ночью составит +16...+21 градус. Днем она прогреется до +28...+33 градусов. В остальных областях ожидается +13...+18 градусов ночью и +23...+28 градусов днем. Немного прохладнее будет на западе страны, где дневная температура составит +20...+25 градусов.Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Какая будет температура воздуха в областных центрах?
- Киев +25…+27
- Ужгород +22…+24
- Львов +19…+21
- Ивано-Франковск +21…+23
- Тернополь +20…+22
- Черновцы +24…+26
- Хмельницкий +22…+24
- Луцк +20…+22
- Ровно +20…+22
- Житомир +22…+24
- Винница +22…+24
- Одесса +24…+26
- Николаев +27…+29
- Херсон +25…+27
- Симферополь +27…+29
- Кропивницкий +26…+28
- Черкассы +25…+27
- Чернигов +23…+25
- Сумы +23…+25
- Полтава +23…+25
- Днепр +25…+27
- Запорожье +28…+30
- Донецк +30…+32
- Луганск +31…+33
- Харьков +25…+27
Прогноз погоды на 21 июля / Карта Укргидрометцентра
Ранее синоптик Иван Семилит отмечал, что в первые дни этой недели местами ожидаются кратковременные летние дожди с грозами. При этом самые высокие температуры будут на юго-востоке страны. В ближайшие дни там столбики термометров поднимутся до жарких +34 градусов.