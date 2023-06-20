Где в Украине будут грозы, дожди и туманы: прогноз погоды на 21 июня

20 июня 2023, 14:37
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Источник:

Укргидрометцентр

Погода в Украине в среду, 21 июня, будет преимущественно теплой. Однако во многих областях нашего государства ожидаются осадки.

Синоптики прогнозируют в Украине переменную облачность. Также будут небольшие дожди, туманы и грозы.

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Где в Украине пройдут дожди 21 июня

На Юге, Центре и Востоке кроме большинства западных и северных областей, возможны грозы и дожди. По прогнозам синоптиков, кратковременные осадки ожидаются ночью. На Западе следует ожидать ночные туманы.

Столбики термометров ночью снизятся до +14…+19. На Западе ночная температура не будет выше 10 – 15 градусов тепла. В Карпатах будет еще прохладнее. Там ночная температура будет +8…+13.

Утром на Западе также возможны туманы. Днем в Украине потеплеет до +24…+29. Ветер будет преимущественно северо-западным со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Температура в крупнейших городах Украины 21 июня

  • Киев – +26...+28
  • Ужгород – +27...+29
  • Львов – +26...+28
  • Ивано-Франковск – +25...+27
  • Тернополь – +25...+27
  • Черновцы – +26...+28
  • Хмельницкий – +25...+27
  • Луцк – +24...+26
  • Ровно – +25...+27
  • Житомир – +26...+28
  • Винница – +26...+28
  • Одесса – +26...+28
  • Николаев – +26...+28
  • Херсон – +27...+29
  • Симферополь – +27...+29
  • Кропивницкий – +25…+27
  • Черкассы – +24...+26
  • Чернигов – +26...+28
  • Сумы – +25...+27
  • Полтава – +25...+27
  • Днепр – +26...+28
  • Запорожье – +26...+28
  • Донецк – +25...+27
  • Луганск – +25...+27
  • Харьков – +25...+27


Прогноз погоды в Украине на 21 июня / Фото Укргидрометцентра.

Автор: Петро Залива