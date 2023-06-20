Где в Украине будут грозы, дожди и туманы: прогноз погоды на 21 июня

Погода в Украине в среду, 21 июня, будет преимущественно теплой. Однако во многих областях нашего государства ожидаются осадки.

Синоптики прогнозируют в Украине переменную облачность. Также будут небольшие дожди, туманы и грозы.

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Где в Украине пройдут дожди 21 июня

На Юге, Центре и Востоке кроме большинства западных и северных областей, возможны грозы и дожди. По прогнозам синоптиков, кратковременные осадки ожидаются ночью. На Западе следует ожидать ночные туманы.

Столбики термометров ночью снизятся до +14…+19. На Западе ночная температура не будет выше 10 – 15 градусов тепла. В Карпатах будет еще прохладнее. Там ночная температура будет +8…+13.

Утром на Западе также возможны туманы. Днем в Украине потеплеет до +24…+29. Ветер будет преимущественно северо-западным со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Температура в крупнейших городах Украины 21 июня

Киев – +26...+28

Ужгород – +27...+29

Львов – +26...+28

Ивано-Франковск – +25...+27

Тернополь – +25...+27

Черновцы – +26...+28

Хмельницкий – +25...+27

Луцк – +24...+26

Ровно – +25...+27

Житомир – +26...+28

Винница – +26...+28

Одесса – +26...+28

Николаев – +26...+28

Херсон – +27...+29

Симферополь – +27...+29

Кропивницкий – +25…+27

Черкассы – +24...+26

Чернигов – +26...+28

Сумы – +25...+27

Полтава – +25...+27

Днепр – +26...+28

Запорожье – +26...+28

Донецк – +25...+27

Луганск – +25...+27

Харьков – +25...+27



Прогноз погоды в Украине на 21 июня / Фото Укргидрометцентра.