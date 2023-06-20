Где в Украине будут грозы, дожди и туманы: прогноз погоды на 21 июня
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в среду, 21 июня, будет преимущественно теплой. Однако во многих областях нашего государства ожидаются осадки.
Синоптики прогнозируют в Украине переменную облачность. Также будут небольшие дожди, туманы и грозы.
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Где в Украине пройдут дожди 21 июня
На Юге, Центре и Востоке кроме большинства западных и северных областей, возможны грозы и дожди. По прогнозам синоптиков, кратковременные осадки ожидаются ночью. На Западе следует ожидать ночные туманы.
Столбики термометров ночью снизятся до +14…+19. На Западе ночная температура не будет выше 10 – 15 градусов тепла. В Карпатах будет еще прохладнее. Там ночная температура будет +8…+13.
Утром на Западе также возможны туманы. Днем в Украине потеплеет до +24…+29. Ветер будет преимущественно северо-западным со скоростью 5 – 10 метров в секунду.
Температура в крупнейших городах Украины 21 июня
- Киев – +26...+28
- Ужгород – +27...+29
- Львов – +26...+28
- Ивано-Франковск – +25...+27
- Тернополь – +25...+27
- Черновцы – +26...+28
- Хмельницкий – +25...+27
- Луцк – +24...+26
- Ровно – +25...+27
- Житомир – +26...+28
- Винница – +26...+28
- Одесса – +26...+28
- Николаев – +26...+28
- Херсон – +27...+29
- Симферополь – +27...+29
- Кропивницкий – +25…+27
- Черкассы – +24...+26
- Чернигов – +26...+28
- Сумы – +25...+27
- Полтава – +25...+27
- Днепр – +26...+28
- Запорожье – +26...+28
- Донецк – +25...+27
- Луганск – +25...+27
- Харьков – +25...+27
Прогноз погоды в Украине на 21 июня / Фото Укргидрометцентра.