По всей Украине будет снежить: прогноз погоды на 23 января
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в воскресенье, 23 января, будет по-настоящему зимней. Синоптики обещают и снег, и сильные морозы.
На Востоке температура опустится до -12
В воскресенье в Украине будет достаточно холодно. Самая низкая температура воздуха опустится в восточных областях.
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Так, в Харькове, Луганске и Донецке столбики термометров ночью будут на уровне -10...-12 градусов. Днем, правда, будет теплее -4...-6 градусов. Ветер прогнозируют северо-восточного направления со скоростью 5 – 10 метров в секунду.
В центральных областях температура воздуха составит -2...-4 градуса. На Западе будет немного холоднее. Там столбики термометров опустятся до -3...-5 градусов. Кстати, ночью температура значительно не упадет – всего на 1 градус. Ветер будет сильнее, чем на Востоке. Так, он будет двигаться с севера со скоростью 7 – 12 метров в секунду.
Резкий перепад между ночной и дневной температурами прогнозируется на Юге. Днем столбики термометров будут колебаться в пределах -1...+1 градусов, а ночью -5...-7 градусов.
Во всех регионах синоптики обещают снег, больше его выпадет в западных регионах. Кстати, во всех областях небо будет пасмурным.
Прогноз погоды в городах Украины
Ужгород – -2...-4
Львов – -3...-5
Ивано-Франковск – -3...-5
Тернополь – -3...-5
Черновцы – -3...-5
Хмельницкий – -3...-5
Луцк – -3...-5
Ровно – -3...-5
Житомир – -3...-5
Винница – -3....-5
Одесса – -1...+1
Николаев – -1...+1
Херсон – -1...+1
Симферополь – 0...-2
Кропивницкий – -2...-4
Черкассы – -2...-4
Чернигов – -3...-5
Сумы – -3...-5
Полтава – -3...-5
Днепр – -2...-4
Запорожье – -1...+1
Донецк – -4...-6
Луганск – -4...-6
Харьков – -4...-6
Киев – -2...-4
Прогноз погоды на 23 января / Карта Укргидрометцентра