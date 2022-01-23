По всей Украине будет снежить: прогноз погоды на 23 января

Погода в Украине в воскресенье, 23 января, будет по-настоящему зимней. Синоптики обещают и снег, и сильные морозы.

На Востоке температура опустится до -12

В воскресенье в Украине будет достаточно холодно. Самая низкая температура воздуха опустится в восточных областях.

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Так, в Харькове, Луганске и Донецке столбики термометров ночью будут на уровне -10...-12 градусов. Днем, правда, будет теплее -4...-6 градусов. Ветер прогнозируют северо-восточного направления со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

В центральных областях температура воздуха составит -2...-4 градуса. На Западе будет немного холоднее. Там столбики термометров опустятся до -3...-5 градусов. Кстати, ночью температура значительно не упадет – всего на 1 градус. Ветер будет сильнее, чем на Востоке. Так, он будет двигаться с севера со скоростью 7 – 12 метров в секунду.

Резкий перепад между ночной и дневной температурами прогнозируется на Юге. Днем столбики термометров будут колебаться в пределах -1...+1 градусов, а ночью -5...-7 градусов.

Во всех регионах синоптики обещают снег, больше его выпадет в западных регионах. Кстати, во всех областях небо будет пасмурным.

Прогноз погоды в городах Украины

Ужгород – -2...-4

Львов – -3...-5

Ивано-Франковск – -3...-5

Тернополь – -3...-5

Черновцы – -3...-5

Хмельницкий – -3...-5

Луцк – -3...-5

Ровно – -3...-5

Житомир – -3...-5

Винница – -3....-5

Одесса – -1...+1

Николаев – -1...+1

Херсон – -1...+1

Симферополь – 0...-2

Кропивницкий – -2...-4

Черкассы – -2...-4

Чернигов – -3...-5

Сумы – -3...-5

Полтава – -3...-5

Днепр – -2...-4

Запорожье – -1...+1

Донецк – -4...-6

Луганск – -4...-6

Харьков – -4...-6

Киев – -2...-4



Прогноз погоды на 23 января / Карта Укргидрометцентра