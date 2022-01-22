На Сході температура опуститься до -12
У неділю в Україні буде досить холодно. Найнижче температура повітря опуститься у східних областях.
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Так, у Харкові, Луганську та Донецьку стовпчики термометрів вночі будуть на рівні -10...-12 градусів. Вдень, щоправда, буде тепліше – -4...-6 градусів. Вітер прогнозують північно-східного напрямку зі швидкістю 5 – 10 метрів на секунду.
У центральних областях температура повітря становитиме -2...-4 градусів. На Заході буде трохи холодніше. Там стовпчики термометрів опустяться до -3...-5 градусів. До речі, вночі температура значно не впаде – лише на 1 градус. Вітер буде сильнішим, ніж на Сході. Так, він рухатиметься з півночі зі швидкістю 7 – 12 метрів на секунду.
Різкий перепад між нічною і денною температурами прогнозують на Півдні. Вдень стовпчики термометрів коливатимуться у межах -1…+1 градусів, а вночі – -5...-7 градусів.
У всіх регіонах синоптики обіцяють сніг, більше його випаде у західних регіонах. До речі, в усіх областях небо буде похмурим.
Прогноз погоди у містах України
Ужгород – -2...-4
Львів – -3...-5
Івано-Франківськ – -3...-5
Тернопіль – -3...-5
Чернівці – -3...-5
Хмельницький – -3...-5
Луцьк – -3...-5
Рівне – -3...-5
Житомир – -3...-5
Вінниця – -3....-5
Одеса – -1...+1
Миколаїв – -1...+1
Херсон – -1...+1
Сімферополь – 0...-2
Кропивницький – -2...-4
Черкаси – -2...-4
Чернігів – -3...-5
Суми – -3...-5
Полтава – -3...-5
Дніпро – -2...-4
Запоріжжя – -1...+1
Донецьк – -4...-6
Луганськ – -4...-6
Харків – -4...-6
Київ – -2...-4
Прогноз погоди на 23 січня / Карта Укргідрометцентру