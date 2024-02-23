Потепление по всей стране – приближается весна: прогноз погоды на 24 февраля

23 февраля 2024, 14:38
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Источник:

Укргидрометцентр

Погода в субботу, 24 февраля порадует теплом и практически отсутствием осадков. Лишь кое-где возможны небольшие дожди – однако это скорее исключение.

На большей части Украины температура будет превышать 10 градусов выше нуля – а местами и более. В воздухе уже будет ощущаться скорое приближение настоящих весенних деньков.

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Прогноз погоды в Украине

Погода 24 февраля будет малооблачной и практически без осадков. Дожди возможны лишь на крайнем западе страны – однако совсем небольшие. При этом ветер будет умеренный, будет веять с юго-восточного направления со скоростью 7 – 12 метров в секунду, в Карпатах, днем также в центральных, большинстве северных и Одесской областях порывы 15 – 20 метров в секунду.

Кроме этого синоптики прогнозируют теплую погоду. Температура ночью будет достигать 2 – 7 градусов выше нуля тепла, днем будет держаться отметок 8 – 13 градусов. В то же время на Прикарпатье, Одесской области и в Крыму потепление может достигать до 15 градусов тепла. В восточных, Сумской, Полтавской и Запорожской областях ночью от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза, днем также прохладнее – 4 – 9 градусов тепла.

Дневная температура в областных центрах

  • Киев – +10...+12
  • Ужгород – +11...+13
  • Львов – +11...+13
  • Ивано-Франковск – +12...+14
  • Тернополь – +10...+12
  • Черновцы – +12...+14
  • Хмельницкий – +10...+12
  • Луцк – +11...+13
  • Ровно – +10...+12
  • Житомир – +10...+12
  • Винница – +12...+14
  • Одесса – +8...+10
  • Николаев – +10...+12
  • Херсон – +10...+12
  • Симферополь – +13...+15
  • Кропивницкий – +9...+11
  • Черкассы – +10...+12
  • Чернигов – +9...+11
  • Сумы – +6...+8
  • Полтава – +6...+8
  • Днепр – +9...+11
  • Запорожье – +7...+9
  • Донецк – +6...+8
  • Луганск – +4...+6
  • Харьков – +5...+7

Прогноз погоды в Украине на 24 февраля / Карта Укргидрометцентра

Автор: Дмитро Усик