Потепление по всей стране – приближается весна: прогноз погоды на 24 февраля

Погода в субботу, 24 февраля порадует теплом и практически отсутствием осадков. Лишь кое-где возможны небольшие дожди – однако это скорее исключение.

На большей части Украины температура будет превышать 10 градусов выше нуля – а местами и более. В воздухе уже будет ощущаться скорое приближение настоящих весенних деньков.

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Прогноз погоды в Украине

Погода 24 февраля будет малооблачной и практически без осадков. Дожди возможны лишь на крайнем западе страны – однако совсем небольшие. При этом ветер будет умеренный, будет веять с юго-восточного направления со скоростью 7 – 12 метров в секунду, в Карпатах, днем также в центральных, большинстве северных и Одесской областях порывы 15 – 20 метров в секунду.

Кроме этого синоптики прогнозируют теплую погоду. Температура ночью будет достигать 2 – 7 градусов выше нуля тепла, днем будет держаться отметок 8 – 13 градусов. В то же время на Прикарпатье, Одесской области и в Крыму потепление может достигать до 15 градусов тепла. В восточных, Сумской, Полтавской и Запорожской областях ночью от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза, днем также прохладнее – 4 – 9 градусов тепла.

Дневная температура в областных центрах

Киев – +10...+12

Ужгород – +11...+13

Львов – +11...+13

Ивано-Франковск – +12...+14

Тернополь – +10...+12

Черновцы – +12...+14

Хмельницкий – +10...+12

Луцк – +11...+13

Ровно – +10...+12

Житомир – +10...+12

Винница – +12...+14

Одесса – +8...+10

Николаев – +10...+12

Херсон – +10...+12

Симферополь – +13...+15

Кропивницкий – +9...+11

Черкассы – +10...+12

Чернигов – +9...+11

Сумы – +6...+8

Полтава – +6...+8

Днепр – +9...+11

Запорожье – +7...+9

Донецк – +6...+8

Луганск – +4...+6

Харьков – +5...+7

Прогноз погоды в Украине на 24 февраля / Карта Укргидрометцентра