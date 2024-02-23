Потепление по всей стране – приближается весна: прогноз погоды на 24 февраля
Источник:Укргидрометцентр
Погода в субботу, 24 февраля порадует теплом и практически отсутствием осадков. Лишь кое-где возможны небольшие дожди – однако это скорее исключение.
На большей части Украины температура будет превышать 10 градусов выше нуля – а местами и более. В воздухе уже будет ощущаться скорое приближение настоящих весенних деньков.
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Прогноз погоды в Украине
Погода 24 февраля будет малооблачной и практически без осадков. Дожди возможны лишь на крайнем западе страны – однако совсем небольшие. При этом ветер будет умеренный, будет веять с юго-восточного направления со скоростью 7 – 12 метров в секунду, в Карпатах, днем также в центральных, большинстве северных и Одесской областях порывы 15 – 20 метров в секунду.
Кроме этого синоптики прогнозируют теплую погоду. Температура ночью будет достигать 2 – 7 градусов выше нуля тепла, днем будет держаться отметок 8 – 13 градусов. В то же время на Прикарпатье, Одесской области и в Крыму потепление может достигать до 15 градусов тепла. В восточных, Сумской, Полтавской и Запорожской областях ночью от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза, днем также прохладнее – 4 – 9 градусов тепла.
Дневная температура в областных центрах
- Киев – +10...+12
- Ужгород – +11...+13
- Львов – +11...+13
- Ивано-Франковск – +12...+14
- Тернополь – +10...+12
- Черновцы – +12...+14
- Хмельницкий – +10...+12
- Луцк – +11...+13
- Ровно – +10...+12
- Житомир – +10...+12
- Винница – +12...+14
- Одесса – +8...+10
- Николаев – +10...+12
- Херсон – +10...+12
- Симферополь – +13...+15
- Кропивницкий – +9...+11
- Черкассы – +10...+12
- Чернигов – +9...+11
- Сумы – +6...+8
- Полтава – +6...+8
- Днепр – +9...+11
- Запорожье – +7...+9
- Донецк – +6...+8
- Луганск – +4...+6
- Харьков – +5...+7
Прогноз погоды в Украине на 24 февраля / Карта Укргидрометцентра