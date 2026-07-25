Об этом говорится в прогнозе синоптика Игоря Кибальчича на сайте Meteoprog.

Какая погода будет на выходных?

Суббота, 25 июля

На западе страны ночью местами будет идти небольшой дождь, а днем ожидаются кратковременные грозовые дожди. Температура воздуха ночью составит +8...+13 градусов, а днем прогреется до +20...+25 градусов.

В северных областях днем местами возможен кратковременный дождь. Температура воздуха ночью составит +10...+15 градусов, а днем прогреется до +22...+27 градусов.

В центральных областях осадков не прогнозируется. Температура воздуха ночью составит +12...+17 градусов, а днем – в пределах +23...+28 градусов.

На юге страны будет преобладать сухая погода, только в Крыму местами пройдет небольшой дождь. Ночью температура воздуха составит +15...+20 градусов, а днем потеплеет до +25...+30 градусов.

В восточных регионах, а именно на Донбассе, днем и вечером прогнозируются значительные дожди и грозы. Температура воздуха составит +13...+18 градусов ночью и +25...+30 градусов днем.

Воскресенье, 26 июля

В западных областях установится малооблачная погода без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Температура повысится до +26...+31 градуса днем, а ночью ожидается в пределах +11...+16 градусов.

На севере страны прогнозируется сухая погода с температурой +12...+17 ночью и +23...+28 градусов днем.

В центральных областях только в Днепропетровской области и на востоке Полтавской области в дневные часы ожидаются дожди. Местами они будут сильными. Температура воздуха составит +14...+19 ночью и +24...+29 градусов днем.

В южных регионах погода будет разнообразной. В Одесской и Николаевской областях осадков не прогнозируется. Там температура воздуха ночью составит +14...+19 градусов, а днем поднимется до +26...+31 градуса. Зато в Крыму и Приазовье из-за влияния циклона ожидаются грозовые дожди, местами сильные. Там днем будет +23...+28 градусов.

На востоке страны под влиянием южного циклона сохранится нестабильная погода с дождями, местами значительными. Также прогнозируются порывы ветра до 15 – 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +13...+18 градусов, а днем – +25...+30.