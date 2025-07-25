Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Прогноз погоды в Украине на 26 июля
Будет облачно с прояснениями. На Закарпатье, Прикарпатье, в северо-восточной части, ночью местами и в Киевской и Черкасской областях кратковременные дожди, грозы; в северо-восточной части местами град и шквалы 15 – 20 метров в секунду. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду.
Температура ночью +15...+20 градусов, на юге до +24; днем в западных и северных областях +24...+29, в центральных, восточных и Закарпатской областях +28...+33, в южной части сильная жара +35...+36 градусов.
Прогноз погоды в Киеве и Киевской области
Здесь также будет облачно с прояснениями. Ночью местами кратковременный дождь, днем без осадков. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду.
Температура ночью +15...+20 градусов, днем +24...+29; в Киеве ночью +18...+20, днем +27...+29 градусов.
Желтый уровень опасности в Украине
Опасные метеорологические явления будут 26 июля в северо-восточной части. Ждем грозы, местами град и шквалы 15 – 20 метров в секунду.
Опасные явления в Украине 26 июля 2025 / Укргидрометцентр
Такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.
Погода в областных центрах
- Киев +27...+29
- Ужгород +29...+31
- Львов +26...+28
- Ивано-Франковск +26...+28
- Тернополь +26...+28
- Черновцы +26...+28
- Хмельницкий +26...+28
- Луцк +26...+28
- Ровно +26...+28
- Житомир +26...+28
- Винница +28...+30
- Одесса +33...+35
- Николаев +33...+35
- Херсон +33...+35
- Симферополь +33...+35
- Кропивницкий +30...+32
- Черкассы +30...+32
- Чернигов +25...+27
- Сумы +25...+27
- Полтава +30...+32
- Днепр +31...+33
- Запорожье +33...+35
- Донецк +31...+33
- Луганск +29...+31
- Харьков +30...+32
Прогноз погоды в Украине на 26 июля / Укргидрометцентр