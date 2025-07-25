Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды в Украине на 26 июля

Будет облачно с прояснениями. На Закарпатье, Прикарпатье, в северо-восточной части, ночью местами и в Киевской и Черкасской областях кратковременные дожди, грозы; в северо-восточной части местами град и шквалы 15 – 20 метров в секунду. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду.

Температура ночью +15...+20 градусов, на юге до +24; днем в западных и северных областях +24...+29, в центральных, восточных и Закарпатской областях +28...+33, в южной части сильная жара +35...+36 градусов.

Прогноз погоды в Киеве и Киевской области

Здесь также будет облачно с прояснениями. Ночью местами кратковременный дождь, днем без осадков. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду.

Температура ночью +15...+20 градусов, днем +24...+29; в Киеве ночью +18...+20, днем +27...+29 градусов.

Желтый уровень опасности в Украине

Опасные метеорологические явления будут 26 июля в северо-восточной части. Ждем грозы, местами град и шквалы 15 – 20 метров в секунду.

желтый уровень опасности в Украине 26 июля 2025 года
Опасные явления в Украине 26 июля 2025 / Укргидрометцентр

Такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Погода в областных центрах

  • Киев +27...+29
  • Ужгород +29...+31
  • Львов +26...+28
  • Ивано-Франковск +26...+28
  • Тернополь +26...+28
  • Черновцы +26...+28
  • Хмельницкий +26...+28
  • Луцк +26...+28
  • Ровно +26...+28
  • Житомир +26...+28
  • Винница +28...+30
  • Одесса +33...+35
  • Николаев +33...+35
  • Херсон +33...+35
  • Симферополь +33...+35
  • Кропивницкий +30...+32
  • Черкассы +30...+32
  • Чернигов +25...+27
  • Сумы +25...+27
  • Полтава +30...+32
  • Днепр +31...+33
  • Запорожье +33...+35
  • Донецк +31...+33
  • Луганск +29...+31
  • Харьков +30...+32

прогноз погоды на субботу 26 июля 2025 - карта Укргидрометцентра
Прогноз погоды в Украине на 26 июля / Укргидрометцентр