Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Прогноз погоди в Україні на 26 липня
Буде хмарно з проясненнями. На Закарпатті, Прикарпатті, у північно-східній частині, вночі місцями і в Київській та Черкаській областях короткочасні дощі, грози; у північно-східній частині подекуди град і шквали 15 – 20 метрів на секунду. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду.
Температура вночі +15...+20 градусів, на півдні до +24; вдень у західних та північних областях +24...+29, у центральних, східних та Закарпатській областях +28...+33, у південній частині сильна спека +35...+36 градусів.
Прогноз погоди в Києві та на Київщині
Тут також буде хмарно з проясненнями. Вночі місцями короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду.
Температура вночі +15...+20 градусів, удень +24...+29; у Києві вночі +18...+20, вдень +27...+29 градусів.
Жовтий рівень небезпеки в Україні
Небезпечні метеорологічні явища будуть 26 липня у північно-східній частині. Чекаємо на грози, подекуди град і шквали 15 – 20 метрів на секунду.
Небезпечні явища в Україні 26 липня 2025 / Укргідрометцентр
Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.
Погода в обласних центрах
- Київ +27...+29
- Ужгород +29...+31
- Львів +26...+28
- Івано-Франківськ +26...+28
- Тернопіль +26...+28
- Чернівці +26...+28
- Хмельницький +26...+28
- Луцьк +26...+28
- Рівне +26...+28
- Житомир +26...+28
- Вінниця +28...+30
- Одеса +33...+35
- Миколаїв +33...+35
- Херсон +33...+35
- Сімферополь +33...+35
- Кропивницький +30...+32
- Черкаси +30...+32
- Чернігів +25...+27
- Суми +25...+27
- Полтава +30...+32
- Дніпро +31...+33
- Запоріжжя +33...+35
- Донецьк +31...+33
- Луганськ +29...+31
- Харків +30...+32
Прогноз погоди в Україні на 26 липня / Укргідрометцентр