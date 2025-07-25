Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди в Україні на 26 липня

Буде хмарно з проясненнями. На Закарпатті, Прикарпатті, у північно-східній частині, вночі місцями і в Київській та Черкаській областях короткочасні дощі, грози; у північно-східній частині подекуди град і шквали 15 – 20 метрів на секунду. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду.

Температура вночі +15...+20 градусів, на півдні до +24; вдень у західних та північних областях +24...+29, у центральних, східних та Закарпатській областях +28...+33, у південній частині сильна спека +35...+36 градусів.

Прогноз погоди в Києві та на Київщині

Тут також буде хмарно з проясненнями. Вночі місцями короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду.

Температура вночі +15...+20 градусів, удень +24...+29; у Києві вночі +18...+20, вдень +27...+29 градусів.

Жовтий рівень небезпеки в Україні

Небезпечні метеорологічні явища будуть 26 липня у північно-східній частині. Чекаємо на грози, подекуди град і шквали 15 – 20 метрів на секунду.



Небезпечні явища в Україні 26 липня 2025 / Укргідрометцентр

Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Погода в обласних центрах

Київ +27...+29

Ужгород +29...+31

Львів +26...+28

Івано-Франківськ +26...+28

Тернопіль +26...+28

Чернівці +26...+28

Хмельницький +26...+28

Луцьк +26...+28

Рівне +26...+28

Житомир +26...+28

Вінниця +28...+30

Одеса +33...+35

Миколаїв +33...+35

Херсон +33...+35

Сімферополь +33...+35

Кропивницький +30...+32

Черкаси +30...+32

Чернігів +25...+27

Суми +25...+27

Полтава +30...+32

Дніпро +31...+33

Запоріжжя +33...+35

Донецьк +31...+33

Луганськ +29...+31

Харків +30...+32



Прогноз погоди в Україні на 26 липня / Укргідрометцентр