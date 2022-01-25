Гололедица, местами потепление: прогноз погоды на 26 января
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в среду, 26 января, будет снежной. В большинстве областей прогнозируют гололедицу.
Исключение составляет только Западная Украина, ведь там будет налипание мокрого снега. Также на всей территории страны, кроме Донбасса, потеплеет.
Заметьте "Давно такого не было": в горах на Буковине зафиксировали -33 градуса
Погода в регионах Украины 26 января
На всей территории Украины прогнозируют слабый снег. Только на Луганщине, Полтавщине, в Запорожской области и в Крыму будет облачная погода без осадков.
На Буковине значительно ослабятся морозы – днем всего -1...+ 1 градус, ночью – -3...-5. В целом на Западе страны – мокрый снег, налипание мокрого снега.
На остальной территории Украины будет преобладать все же снег, гололедица!
– написала синоптик Наталья Диденко.
Также отметила, что холоднее всего будет на востоке – днем в среднем -3...-7 градусов, ночью -6...-11. На севере, а также в центральных южных областях ночью температура будет колебаться в пределах -4...-9 градусов, днем – ориентировочно -2...-4 градуса.
Синоптик пояснила, что в Киеве интенсивный снег пришелся на ночь с 25 на 26 января. Зато в течение дня ослабнет. Температура будет достигать ориентировочно 0...-2 градуса.
Стоит также вспомнить, что синоптики предупредили об умеренной снеголавинной опасности – 2 уровень. В частности возможен сход лавин:
- на высокогорье Ивано-Франковской;
- Закарпатской областей;
- а также в горах Черновицкой области;
- и среднегорье Львовской.
Погода в городах Украины 26 января
Ужгород – -1...-3
Львов – 0...+2
Ивано-Франковск – 0...-2
Тернополь – -1...+1
Черновцы – -1...+1
Хмельницкий – -1...+1
Луцк – -1...+1
Ровно – 0...-2
Житомир – 0...-2
Винница – 0....-2
Одесса – -1...+1
Николаев – -1...-3
Херсон – -1...-3
Симферополь – 0...-2
Кропивницкий – -1...-3
Черкассы – -1...-3
Чернигов – -1...-3
Сумы – -3...-5
Полтава – -2...-4
Днепр – -2...-4
Запорожье – -2...-4
Донецк – -4...-6
Луганск – -3...-5
Харьков – -5...-7
Киев – 0...-2