Гололедица, местами потепление: прогноз погоды на 26 января

Погода в Украине в среду, 26 января, будет снежной. В большинстве областей прогнозируют гололедицу.

Исключение составляет только Западная Украина, ведь там будет налипание мокрого снега. Также на всей территории страны, кроме Донбасса, потеплеет.

Заметьте "Давно такого не было": в горах на Буковине зафиксировали -33 градуса

Погода в регионах Украины 26 января

На всей территории Украины прогнозируют слабый снег. Только на Луганщине, Полтавщине, в Запорожской области и в Крыму будет облачная погода без осадков.

На Буковине значительно ослабятся морозы – днем всего -1...+ 1 градус, ночью – -3...-5. В целом на Западе страны – мокрый снег, налипание мокрого снега.

На остальной территории Украины будет преобладать все же снег, гололедица!

– написала синоптик Наталья Диденко.

Также отметила, что холоднее всего будет на востоке – днем в среднем -3...-7 градусов, ночью -6...-11. На севере, а также в центральных южных областях ночью температура будет колебаться в пределах -4...-9 градусов, днем – ориентировочно -2...-4 градуса.

Синоптик пояснила, что в Киеве интенсивный снег пришелся на ночь с 25 на 26 января. Зато в течение дня ослабнет. Температура будет достигать ориентировочно 0...-2 градуса.

Стоит также вспомнить, что синоптики предупредили об умеренной снеголавинной опасности – 2 уровень. В частности возможен сход лавин:

на высокогорье Ивано-Франковской;

Закарпатской областей;

а также в горах Черновицкой области;

и среднегорье Львовской.

Погода в городах Украины 26 января

Ужгород – -1...-3

Львов – 0...+2

Ивано-Франковск – 0...-2

Тернополь – -1...+1

Черновцы – -1...+1

Хмельницкий – -1...+1

Луцк – -1...+1

Ровно – 0...-2

Житомир – 0...-2

Винница – 0....-2

Одесса – -1...+1

Николаев – -1...-3

Херсон – -1...-3

Симферополь – 0...-2

Кропивницкий – -1...-3

Черкассы – -1...-3

Чернигов – -1...-3

Сумы – -3...-5

Полтава – -2...-4

Днепр – -2...-4

Запорожье – -2...-4

Донецк – -4...-6

Луганск – -3...-5

Харьков – -5...-7

Киев – 0...-2

Прогноз погоды на 26 января / Карта Укргидрометцентра