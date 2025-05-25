Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра. Днем на левом берегу страны могут быть порывы ветра 15 – 20 метров в секунду. Синоптики объявили первый (желтый) уровень опасности.

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Какой будет погода в Украине 26 мая

В понедельник осадки в виде кратковременных дождей прогнозируются в северных, большинстве западных, центральных регионов, а также в Одесской и Николаевской областях. Днем местами возможны грозы, а на Житомирщине, Винницкой и Одесской области, по данным синоптиков, могут лить и сильные дожди. На остальной территории Украины в этот день будет без осадков.

Ветер преимущественно будет двигаться с юго-востока и достигать 7 – 12 метров в секунду. На Левобережье порывы будут сильнее – до 20 метров в секунду.

Средняя температура в этот день будет от 12 до 17 градусов тепла ночью и от 19 до 24 градусов днем. Зато в западных регионах, в Житомирской и Винницкой областях ночью ожидается +4...+9 градусов и от 12 до 17 градусов тепла днем. На Востоке и Юго-Востоке страны днем будет +25...+30 градусов.

Какой будет температура в областных центрах

Киев +19...+21;

Ужгород +16...+18;

Львов +15...+17;

Ивано-Франковск +12...+14;

Тернополь +13...+15;

Черновцы +12...+14;

Хмельницкий +13...+15;

Луцк +14...+16;

Ровно +14...+16;

Житомир +14...+16;

Винница +16...+18;

Одесса +22...+24;

Николаев +23...+25;

Херсон +25...+27;

Симферополь +26...+28;

Кропивницкий +20...+22;

Черкассы +21...+23;

Чернигов +22...+24;

Сумы +23...+25;

Полтава +25...+27;

Днепр +25...+27;

Запорожье +26...+28;

Донецк +27...+29;

Луганск +27...+29;

Харьков +27...+29.

Прогноз погоды в Украине на 26 мая / Карта Укргидрометцентра