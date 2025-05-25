Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра. Днем на левом берегу страны могут быть порывы ветра 15 – 20 метров в секунду. Синоптики объявили первый (желтый) уровень опасности.
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Какой будет погода в Украине 26 мая
В понедельник осадки в виде кратковременных дождей прогнозируются в северных, большинстве западных, центральных регионов, а также в Одесской и Николаевской областях. Днем местами возможны грозы, а на Житомирщине, Винницкой и Одесской области, по данным синоптиков, могут лить и сильные дожди. На остальной территории Украины в этот день будет без осадков.
Ветер преимущественно будет двигаться с юго-востока и достигать 7 – 12 метров в секунду. На Левобережье порывы будут сильнее – до 20 метров в секунду.
Средняя температура в этот день будет от 12 до 17 градусов тепла ночью и от 19 до 24 градусов днем. Зато в западных регионах, в Житомирской и Винницкой областях ночью ожидается +4...+9 градусов и от 12 до 17 градусов тепла днем. На Востоке и Юго-Востоке страны днем будет +25...+30 градусов.
Какой будет температура в областных центрах
- Киев +19...+21;
- Ужгород +16...+18;
- Львов +15...+17;
- Ивано-Франковск +12...+14;
- Тернополь +13...+15;
- Черновцы +12...+14;
- Хмельницкий +13...+15;
- Луцк +14...+16;
- Ровно +14...+16;
- Житомир +14...+16;
- Винница +16...+18;
- Одесса +22...+24;
- Николаев +23...+25;
- Херсон +25...+27;
- Симферополь +26...+28;
- Кропивницкий +20...+22;
- Черкассы +21...+23;
- Чернигов +22...+24;
- Сумы +23...+25;
- Полтава +25...+27;
- Днепр +25...+27;
- Запорожье +26...+28;
- Донецк +27...+29;
- Луганск +27...+29;
- Харьков +27...+29.
Прогноз погоды в Украине на 26 мая / Карта Укргидрометцентра