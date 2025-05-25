Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз Укргідрометцентру. Удень на лівому березі країни можуть бути пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Синоптики оголосили перший (жовтий) рівень небезпеки.

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Якою буде погода в Україні 26 травня

У понеділок опади у вигляді короткочасних дощів прогнозуються в північних, більшості західних, центральних регіонів, а також в Одеській та Миколаївській областях. Удень місцями можливі грози, а на Житомирщині, Вінниччині та Одещині, за даними синоптиків, можуть лити й сильні дощі. На решті території України цього дня буде без опадів.

Вітер переважно рухатиметься з південного сходу та сягатиме 7-12 метрів за секунду. На Лівобережжі пориви будуть сильнішими – до 20 метрів за секунду.

Середня температура цього дня буде від 12 до 17 градусів тепла вночі та від 19 до 24 градусів удень. Натомість у західних регіонах, у Житомирській та Вінницькій областях вночі очікується +4…+9 градусів та від 12 до 17 градусів тепла вдень. На Сході та Південному Сході країни вдень буде +25…+30 градусів.

Якою буде температура в обласних центрах

  • Київ +19...+21;
  • Ужгород +16...+18;
  • Львів +15...+17;
  • Івано-Франківськ +12...+14;
  • Тернопіль +13...+15;
  • Чернівці +12...+14;
  • Хмельницький +13...+15;
  • Луцьк +14...+16;
  • Рівне +14...+16;
  • Житомир +14...+16;
  • Вінниця +16...+18;
  • Одеса +22...+24;
  • Миколаїв +23...+25;
  • Херсон +25...+27;
  • Сімферополь +26...+28;
  • Кропивницький +20...+22;
  • Черкаси +21...+23;
  • Чернігів +22...+24;
  • Суми +23...+25;
  • Полтава +25...+27;
  • Дніпро +25...+27;
  • Запоріжжя +26...+28;
  • Донецьк +27...+29;
  • Луганськ +27...+29;
  • Харків +27...+29.

погода в Україні 26 травня

Прогноз погоди в Україні на 26 травня / Карта Укргідрометцентру