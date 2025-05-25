Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз Укргідрометцентру. Удень на лівому березі країни можуть бути пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Синоптики оголосили перший (жовтий) рівень небезпеки.

Дивіться також Якою буде погода влітку 2025 в Україні

Якою буде погода в Україні 26 травня

У понеділок опади у вигляді короткочасних дощів прогнозуються в північних, більшості західних, центральних регіонів, а також в Одеській та Миколаївській областях. Удень місцями можливі грози, а на Житомирщині, Вінниччині та Одещині, за даними синоптиків, можуть лити й сильні дощі. На решті території України цього дня буде без опадів.

Вітер переважно рухатиметься з південного сходу та сягатиме 7-12 метрів за секунду. На Лівобережжі пориви будуть сильнішими – до 20 метрів за секунду.

Середня температура цього дня буде від 12 до 17 градусів тепла вночі та від 19 до 24 градусів удень. Натомість у західних регіонах, у Житомирській та Вінницькій областях вночі очікується +4…+9 градусів та від 12 до 17 градусів тепла вдень. На Сході та Південному Сході країни вдень буде +25…+30 градусів.

Якою буде температура в обласних центрах

Київ +19...+21;

Ужгород +16...+18;

Львів +15...+17;

Івано-Франківськ +12...+14;

Тернопіль +13...+15;

Чернівці +12...+14;

Хмельницький +13...+15;

Луцьк +14...+16;

Рівне +14...+16;

Житомир +14...+16;

Вінниця +16...+18;

Одеса +22...+24;

Миколаїв +23...+25;

Херсон +25...+27;

Сімферополь +26...+28;

Кропивницький +20...+22;

Черкаси +21...+23;

Чернігів +22...+24;

Суми +23...+25;

Полтава +25...+27;

Дніпро +25...+27;

Запоріжжя +26...+28;

Донецьк +27...+29;

Луганськ +27...+29;

Харків +27...+29.

Прогноз погоди в Україні на 26 травня / Карта Укргідрометцентру