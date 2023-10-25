Почти всю Украину накроют дожди: прогноз погоды на 26 октября
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в четверг, 26 октября, будет в большинстве областей влажной. Во многих регионах ожидаются осадки, кое-где значительные.
В четверг, 26 октября, в Украине будет облачно. Ветер будет иметь южное и юго-западное направления. Его скорость составит 5 – 10 метров в секунду. Ночью возможны порывы до 15 – 20 метров в секунду в северо-восточных областях.
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Где в четверг ожидаются осадки
На Западе, Севера, Востоке и частично на Юге и в Центре возможны небольшие дожди днем. В северо-восточных и восточных областях, а также на Днепропетровщине ночью возможны умеренные дожди. На Западе и Севере утром могут быть туманы.
Ночная температура на Западе составит +10…+8, а днем там ожидается +13…+16. На Севере ночью похолодает до +11...+9, а днем может потеплеть +14...+16. Однако на Черниговщине и Сумщине ночью столбики термометров будут показывать +7…+5, а днем в этих областях будет +8…+10. На Востоке ночью будет +11...+7, а днем потеплеет до +13...+17. В Центре ночная температура будет +12…+9, а днем будет +16…+20. На Юге будет гораздо теплее. Там ночью ожидается +13…+11, а днем столбики термометров покажут +18…+20. В Одесской области дневная температура может подняться до +22. Согласно прогнозу синоптиков, на побережье морей будет до +16.
Какая будет погода на Киевщине 26 октября
В Киевской области ночью и утром возможны туманы. Местами будут кратковременные дожди днем.
Ночная температура на Киевщине составит +7…+12, а днем в области воздух прогреется до +13…+18. В Киеве ночью будет +10…+8. А днем в столице станет теплее до +15.
Погода в областных центрах
- Киев +14...+16
- Ужгород +13...+15
- Львов +14...+16
- Ивано-Франковск +15...+17
- Тернополь +14...+16
- Черновцы +15...+17
- Хмельницкий +15...+17
- Луцк +13...+15
- Ровно +14...+16
- Житомир +14..+16
- Винница +16...+18
- Одесса +20...+22
- Николаев +19...+21
- Херсон +18...+20
- Симферополь +18...+20
- Кропивницкий +18...+20
- Черкассы +16...+18
- Чернигов +8...+10
- Сумы +8...+10
- Полтава +14...+16
- Днепр +15...+17
- Запорожье +17...+19
- Донецк +15...+17
- Луганск +13...+14
- Харьков +13...+15
Прогноз погоды в Украине на 26 октября / Карта Укргидрометцентра