Онлайн Редакция Вакансии Контакты Игры Гороскоп
24 Канал Новости Украины Большинство регионов накроют дожди, грозы и шквальный ветер: прогноз погоды на 27 мая
26 мая, 16:29
2

Большинство регионов накроют дожди, грозы и шквальный ветер: прогноз погоды на 27 мая

Диана Подзигун

В среду, 27 мая, в Украине ожидается неустойчивая погода с дождями и грозами в разных регионах. В то же время температура воздуха будет оставаться умеренно теплой.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Смотрите также На Украину надвигается похолодание: какой будет погода в начале лета и когда накроют дожди

Как изменится погода 27 мая?

В среду синоптики прогнозируют переменную облачность и неустойчивые погодные условия.

В общем, в течение суток в большинстве регионов ожидаются кратковременные дожди, тогда как на Прикарпатье, в центральных и южных областях местами возможны грозы.

Ветер 27 мая будет преобладать западного и северо-западного направления со скоростью 7 – 12 метров в секунду. В то же время синоптики предупреждают, что днем возможны порывы ветра до 15 – 20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 11 до 16 градусов тепла, тогда как днем – +18...+23, а на Закарпатье и юге страны воздух прогреется до +23...+28 градусов.

Важно! Укргидрометцентр предупреждает о І уровне опасности (желтый) по всей Украине. Это связано с сильными порывами ветра до 15 – 20 метров в секунду и грозами в центральных, южных областях и на Прикарпатье. Синоптики предупреждают, что такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Температура воздуха в крупных городах

  • Киев +21...+23;
  • Ужгород +25...+27;
  • Львов +20...+22;
  • Ивано-Франковск +22...+24;
  • Тернополь +22...+24;
  • Черновцы +23...+25;
  • Хмельницкий +22...+24;
  • Луцк +20...+22;
  • Ровно +20...+22;
  • Житомир +20...+22;
  • Винница +22...+24;
  • Одесса +25...+27;
  • Николаев +25...+27;
  • Херсон +25...+27;
  • Симферополь +25...+27;
  • Кропивницкий +22...+24;
  • Черкассы +22...+24;
  • Чернигов +20...+22;
  • Сумы +18...+20;
  • Полтава +20...+22;
  • Днепр +20...+22;
  • Запорожье +25...+27;
  • Донецк +20...+22;
  • Луганск +17...+19;
  • Харьков +18...+20.


Прогноз погоды на 27 мая / Укргидрометцентр

Важно! Если не нашли свой город в перечне, проверьте прогноз здесь. 24 Канал постоянно обновляет прогноз не только областных центров, но и большинства районов.
 

Заметим, ближайшее время на территории Украины ожидается снижение температуры воздуха. Синоптики прогнозируют, что температурные показатели могут опуститься минимум на 4 – 6 градусов. Вместе с тем, на страну надвигаются осадки в виде дождя и грозы.

Связанные темы:

Непогода в Украине
Дождь Грозы в Украине