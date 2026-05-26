Большинство регионов накроют дожди, грозы и шквальный ветер: прогноз погоды на 27 мая
В среду, 27 мая, в Украине ожидается неустойчивая погода с дождями и грозами в разных регионах. В то же время температура воздуха будет оставаться умеренно теплой.
Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.
Как изменится погода 27 мая?
В среду синоптики прогнозируют переменную облачность и неустойчивые погодные условия.
В общем, в течение суток в большинстве регионов ожидаются кратковременные дожди, тогда как на Прикарпатье, в центральных и южных областях местами возможны грозы.
Ветер 27 мая будет преобладать западного и северо-западного направления со скоростью 7 – 12 метров в секунду. В то же время синоптики предупреждают, что днем возможны порывы ветра до 15 – 20 метров в секунду.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 11 до 16 градусов тепла, тогда как днем – +18...+23, а на Закарпатье и юге страны воздух прогреется до +23...+28 градусов.
Важно! Укргидрометцентр предупреждает о І уровне опасности (желтый) по всей Украине. Это связано с сильными порывами ветра до 15 – 20 метров в секунду и грозами в центральных, южных областях и на Прикарпатье. Синоптики предупреждают, что такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.
Температура воздуха в крупных городах
- Киев +21...+23;
- Ужгород +25...+27;
- Львов +20...+22;
- Ивано-Франковск +22...+24;
- Тернополь +22...+24;
- Черновцы +23...+25;
- Хмельницкий +22...+24;
- Луцк +20...+22;
- Ровно +20...+22;
- Житомир +20...+22;
- Винница +22...+24;
- Одесса +25...+27;
- Николаев +25...+27;
- Херсон +25...+27;
- Симферополь +25...+27;
- Кропивницкий +22...+24;
- Черкассы +22...+24;
- Чернигов +20...+22;
- Сумы +18...+20;
- Полтава +20...+22;
- Днепр +20...+22;
- Запорожье +25...+27;
- Донецк +20...+22;
- Луганск +17...+19;
- Харьков +18...+20.
Прогноз погоды на 27 мая / Укргидрометцентр
Заметим, ближайшее время на территории Украины ожидается снижение температуры воздуха. Синоптики прогнозируют, что температурные показатели могут опуститься минимум на 4 – 6 градусов. Вместе с тем, на страну надвигаются осадки в виде дождя и грозы.