Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр. Как и в предыдущие дни, в стране будет прохладно.

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Какой будет погода в Украине 28 декабря

По данным Укргидрометцентра, в западных, Винницкой, Черкасской, местами в северных областях ожидается туман, а также слабый гололед. В то же время на территории западных областей на дорогах местами будет гололедица.

Ветер будет двигаться в основном в северном направлении со скоростью от 3 до 8 метров в секунду. Температура в Украине ночью и днем будет колебаться от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. В Карпатах ночью ожидают от 1 до 6 градусов мороза.

Какая будет температура по городам

  • Киев +1...+3,
  • Ужгород +2...+4,
  • Львов -1...+1,
  • Ивано-Франковск 0...+2,
  • Тернополь -1...+1,
  • Черновцы 0...+2,
  • Хмельницкий -1...+1,
  • Луцк 0...+2,
  • Ровно 0...+2,
  • Житомир 0....+2,
  • Винница 0...+2,
  • Одесса +2...+4,
  • Николаев +2...+4,
  • Херсон +1...+3,
  • Симферополь +2...+4,
  • Кропивницкий -1...+1,
  • Черкассы -1...+1,
  • Чернигов -1...+1,
  • Сумы -1...+1,
  • Полтава -1...+1,
  • Днепр -1...+1,
  • Запорожье -1....+1,
  • Донецк 0...+2,
  • Луганск 0...+2,
  • Харьков -1...+1.

Погода на 28 декабря 2024 года
Погода 28 декабря / Карта Укргидрометцентра