Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр. Как и в предыдущие дни, в стране будет прохладно.
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Какой будет погода в Украине 28 декабря
По данным Укргидрометцентра, в западных, Винницкой, Черкасской, местами в северных областях ожидается туман, а также слабый гололед. В то же время на территории западных областей на дорогах местами будет гололедица.
Ветер будет двигаться в основном в северном направлении со скоростью от 3 до 8 метров в секунду. Температура в Украине ночью и днем будет колебаться от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. В Карпатах ночью ожидают от 1 до 6 градусов мороза.
Какая будет температура по городам
- Киев +1...+3,
- Ужгород +2...+4,
- Львов -1...+1,
- Ивано-Франковск 0...+2,
- Тернополь -1...+1,
- Черновцы 0...+2,
- Хмельницкий -1...+1,
- Луцк 0...+2,
- Ровно 0...+2,
- Житомир 0....+2,
- Винница 0...+2,
- Одесса +2...+4,
- Николаев +2...+4,
- Херсон +1...+3,
- Симферополь +2...+4,
- Кропивницкий -1...+1,
- Черкассы -1...+1,
- Чернигов -1...+1,
- Сумы -1...+1,
- Полтава -1...+1,
- Днепр -1...+1,
- Запорожье -1....+1,
- Донецк 0...+2,
- Луганск 0...+2,
- Харьков -1...+1.
Погода 28 декабря / Карта Укргидрометцентра