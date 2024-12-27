Про це повідомляє 24 Канал з посилання на Український гідрометеорологічний центр. Як і у попередні дні, в країні буде прохолодно.

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Якою буде погода в Україні 28 грудня

За даними Укргідрометцентру, у західних, Вінницькій, Черкаській, місцями в північних областях очікується туман, а також слабка ожеледь. Водночас на території західних областей на дорогах місцями буде ожеледиця.

Вітер рухатиметься здебільшого у північному напрямку зі швидкістю від 3 до 8 метрів за секунду. Температура в Україні вночі та вдень коливатиметься від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. В Карпатах вночі очікують від 1 до 6 градусів морозу.

Яка буде температура по містах

Київ +1...+3,

Ужгород +2...+4,

Львів -1...+1,

Івано-Франківськ 0...+2,

Тернопіль -1...+1,

Чернівці 0...+2,

Хмельницький -1...+1,

Луцьк 0...+2,

Рівне 0...+2,

Житомир 0...+2,

Вінниця 0...+2,

Одеса +2...+4,

Миколаїв +2...+4,

Херсон +1...+3,

Сімферополь +2...+4,

Кропивницький -1…+1,

Черкаси -1…+1,

Чернігів -1...+1,

Суми -1...+1,

Полтава -1…+1,

Дніпро -1…+1,

Запоріжжя -1…+1,

Донецьк 0…+2,

Луганськ 0…+2,

Харків -1...+1.



Погода 28 грудня / Карта Укргідрометцентру