Про це повідомляє 24 Канал з посилання на Український гідрометеорологічний центр. Як і у попередні дні, в країні буде прохолодно.

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Якою буде погода в Україні 28 грудня

За даними Укргідрометцентру, у західних, Вінницькій, Черкаській, місцями в північних областях очікується туман, а також слабка ожеледь. Водночас на території західних областей на дорогах місцями буде ожеледиця.

Вітер рухатиметься здебільшого у північному напрямку зі швидкістю від 3 до 8 метрів за секунду. Температура в Україні вночі та вдень коливатиметься від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. В Карпатах вночі очікують від 1 до 6 градусів морозу.

Яка буде температура по містах

  • Київ +1...+3,
  • Ужгород +2...+4,
  • Львів -1...+1,
  • Івано-Франківськ 0...+2,
  • Тернопіль -1...+1,
  • Чернівці 0...+2,
  • Хмельницький -1...+1,
  • Луцьк 0...+2,
  • Рівне 0...+2,
  • Житомир 0...+2,
  • Вінниця 0...+2,
  • Одеса +2...+4,
  • Миколаїв +2...+4,
  • Херсон +1...+3,
  • Сімферополь +2...+4,
  • Кропивницький -1…+1,
  • Черкаси -1…+1,
  • Чернігів -1...+1,
  • Суми -1...+1,
  • Полтава -1…+1,
  • Дніпро -1…+1,
  • Запоріжжя -1…+1,
  • Донецьк 0…+2,
  • Луганськ 0…+2,
  • Харків -1...+1.

Погода на 28 грудня 2024 року
Погода 28 грудня / Карта Укргідрометцентру