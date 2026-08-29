Об этом говорится в прогнозе Игоря Кибальчича на сайте Meteoprog.

Какая будет погода на выходных?

Суббота, 29 августа

В западных областях ночью осадков не ожидается, однако днем местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Они могут сопровождаться грозами. Температура воздуха составит +10…+15 градусов ночью и +25…+30 градусов днем.

На севере страны осадков не прогнозируется. Ночью столбики термометров покажут +8…+13 градусов, а днем поднимутся до +24…+29 градусов.

В центральных областях также будет сухая погода. Температура воздуха ночью будет в пределах +12…+17 градусов, а днем нагреется до +26…+31 градуса.

В южных областях и в Крыму также прогнозируется малооблачная погода без осадков. Ночью ожидается +15…+20 градусов, а днем температура будет колебаться в пределах +26…+31 градуса.

В восточных областях осадков также не ожидается. Температура воздуха составит +11…+16 градусов ночью и +24…+29 градусов днем.

Воскресенье, 30 августа

В западных областях местами снова ожидаются небольшие кратковременные дожди и грозы. Ночью и утром местами возможен туман. Столбики термометров ночью будут колебаться в пределах +11…+16 градусов, а днем – +26…+31 градус.

На севере кратковременные грозовые дожди возможны днем местами в Киевской и Черниговской областях. Ночью прогнозируется +8…+13 градусов, а днем +24…+29 градусов.

В центральных регионах сохранится сухая и малооблачная погода. Температура ночью будет в пределах +14…+19 градусов, а днем потеплеет до +27…+32 градусов.

На юге и в Крыму осадков не ожидается. Ночью ожидается +15…+20 градусов, а днем +27…+32 градуса.

В восточных областях дождей не прогнозируют. Температура воздуха составит +11…+16 градусов ночью и +26…+31 градус днем.