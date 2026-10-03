Об этом говорится в прогнозе синоптика Игоря Кибальчича на сайте Meteoprog.

Прогноз погоды на выходные

Суббота, 3 октября

В западных областях сохранится малооблачная погода без осадков. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Ночью температура воздуха составит +2…+7 градусов, а на поверхности почвы местами возможны заморозки до 0…-3 градусов. Днем воздух прогреется до +17…+22 градусов.

На севере страны ожидается переменная облачность, также без осадков. Температура воздуха ночью составит +2…+7 градусов, а на поверхности почвы также местами ожидаются заморозки до 0…-3 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +13…+18 градусов.

В центральных регионах в ночные часы и утром местами вероятен слабый туман. Температура воздуха составит +3…+8 градусов ночью и +14…+19 градусов днем.

В южных областях и в Крыму будет солнечная и сухая погода. Ночью температура будет колебаться в пределах +5…+10 градусов, а днем – +17…+22 градусов.

На востоке страны будет прохладнее, но также без осадков. Ночью температура опустится до +2…+7 градусов, а на поверхности почвы местами прогнозируются заморозки до 0…-3 градусов. Днем будет +11…+16 градусов.

Воскресенье, 4 октября

На западе страны сохранится теплая и солнечная погода без осадков. Ночью столбики термометров опустятся до +4…+9 градусов, а днем поднимутся до +19…+24 градусов.

В северных областях прогнозируется переменная облачность, осадков не будет. Температура воздуха составит +4…+9 градусов ночью и +15…+20 градусов днем.

В центральных областях ожидается малооблачная погода без осадков. Ночью температура составит +5…+10 градусов, а днем потеплеет до +17…+22 градусов.

На юге и в Крыму сохранится теплая погода без осадков. А вот туман возможен местами ночью и утром. Температура составит +6…+11 градусов ночью и +17…+22 градуса днем.