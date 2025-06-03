Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды на 4 июня

Синоптики предупредили, что Украину накроет атмосферный фронт, который движется с северо-запада. Из-за этого в нескольких областях ожидаются дожди с грозами, местами град и шквалы 15-20 метров в секунду.

Непогода преимущественно ожидается на Левобережье, Киевской, Черкасской области и в Крыму. Остальная территория Украины в этот день будет без осадков.

В западных и северных областях ночью прогнозируется от 11 до 16 градусов тепла, а днем столбики термометра будут показывать +21...+26 градусов. На остальной территории будет 14-19 градусов тепла ночью и 24-29 градусов днем. На Юге страны температура вырастет до 31 градуса тепла.

В Киеве и области ночью синоптики прогнозируют кратковременный дождь с грозой. В среду днем осадков не будет.

Какой будет температура в областных центрах

  • Киев +22...+24;
  • Ужгород +23...+25;
  • Львов +24...+26;
  • Ивано-Франковск +23...+25;
  • Тернополь +24...+26;
  • Черновцы +24...+26;
  • Хмельницкий +23...+25;
  • Луцк +22...+24;
  • Ровно +22...+24;
  • Житомир +23...+25;
  • Винница +23...+25;
  • Одесса +29...+31;
  • Николаев +29...+31;
  • Херсон +28...+30;
  • Симферополь +25...+27;
  • Кропивницкий +24...+26;
  • Черкассы +24...+26;
  • Чернигов +23...+25;
  • Сумы +22...+24;
  • Полтава +26...+28;
  • Днепр +26...+28;
  • Запорожье +29...+31;
  • Донецк +24...+26;
  • Луганск +23...+25;
  • Харьков +24...+26.

Прогноз погоды на 4 июня 2025 года

Прогноз погоды на 4 июня / Карта Укргидрометцентра