Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Смотрите также Температура выше нормы и сильные ливни: синоптик рассказал, какой будет погода летом 2025 года

Прогноз погоды на 4 июня

Синоптики предупредили, что Украину накроет атмосферный фронт, который движется с северо-запада. Из-за этого в нескольких областях ожидаются дожди с грозами, местами град и шквалы 15-20 метров в секунду.

Непогода преимущественно ожидается на Левобережье, Киевской, Черкасской области и в Крыму. Остальная территория Украины в этот день будет без осадков.

В западных и северных областях ночью прогнозируется от 11 до 16 градусов тепла, а днем столбики термометра будут показывать +21...+26 градусов. На остальной территории будет 14-19 градусов тепла ночью и 24-29 градусов днем. На Юге страны температура вырастет до 31 градуса тепла.

В Киеве и области ночью синоптики прогнозируют кратковременный дождь с грозой. В среду днем осадков не будет.

Какой будет температура в областных центрах

Киев +22...+24;

Ужгород +23...+25;

Львов +24...+26;

Ивано-Франковск +23...+25;

Тернополь +24...+26;

Черновцы +24...+26;

Хмельницкий +23...+25;

Луцк +22...+24;

Ровно +22...+24;

Житомир +23...+25;

Винница +23...+25;

Одесса +29...+31;

Николаев +29...+31;

Херсон +28...+30;

Симферополь +25...+27;

Кропивницкий +24...+26;

Черкассы +24...+26;

Чернигов +23...+25;

Сумы +22...+24;

Полтава +26...+28;

Днепр +26...+28;

Запорожье +29...+31;

Донецк +24...+26;

Луганск +23...+25;

Харьков +24...+26.

Прогноз погоды на 4 июня / Карта Укргидрометцентра