Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Прогноз погоды на 4 июня
Синоптики предупредили, что Украину накроет атмосферный фронт, который движется с северо-запада. Из-за этого в нескольких областях ожидаются дожди с грозами, местами град и шквалы 15-20 метров в секунду.
Непогода преимущественно ожидается на Левобережье, Киевской, Черкасской области и в Крыму. Остальная территория Украины в этот день будет без осадков.
В западных и северных областях ночью прогнозируется от 11 до 16 градусов тепла, а днем столбики термометра будут показывать +21...+26 градусов. На остальной территории будет 14-19 градусов тепла ночью и 24-29 градусов днем. На Юге страны температура вырастет до 31 градуса тепла.
В Киеве и области ночью синоптики прогнозируют кратковременный дождь с грозой. В среду днем осадков не будет.
Какой будет температура в областных центрах
- Киев +22...+24;
- Ужгород +23...+25;
- Львов +24...+26;
- Ивано-Франковск +23...+25;
- Тернополь +24...+26;
- Черновцы +24...+26;
- Хмельницкий +23...+25;
- Луцк +22...+24;
- Ровно +22...+24;
- Житомир +23...+25;
- Винница +23...+25;
- Одесса +29...+31;
- Николаев +29...+31;
- Херсон +28...+30;
- Симферополь +25...+27;
- Кропивницкий +24...+26;
- Черкассы +24...+26;
- Чернигов +23...+25;
- Сумы +22...+24;
- Полтава +26...+28;
- Днепр +26...+28;
- Запорожье +29...+31;
- Донецк +24...+26;
- Луганск +23...+25;
- Харьков +24...+26.
Прогноз погоды на 4 июня / Карта Укргидрометцентра