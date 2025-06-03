Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
Дивіться також Температура вища за норму та сильні зливи: синоптик розповів, якою буде погода влітку 2025 року
Прогноз погоди на 4 червня
Синоптики попередили, що Україну накриє атмосферний фронт, який рухається з північного заходу. Через це в кількох областях очікуються дощі з грозами, подекуди град і шквали 15-20 метрів за секунду.
Негода переважно очікується на Лівобережжі, Київщині, Черкащині та в Криму. Решта території України цього дня буде без опадів.
У західних та північних областях вночі прогнозується від 11 до 16 градусів тепла, а вдень стовпчики термометра показуватимуть +21…+26 градусів. На решті території буде 14-19 градусів тепла вночі та 24-29 градусів удень. На Півдні країни температура зросте до 31 градусу тепла.
У Києві та області вночі синоптики прогнозують короткочасний дощ із грозою. У середу вдень опадів не буде.
Якою буде температура в обласних центрах
- Київ +22...+24;
- Ужгород +23...+25;
- Львів +24...+26;
- Івано-Франківськ +23...+25;
- Тернопіль +24...+26;
- Чернівці +24...+26;
- Хмельницький +23...+25;
- Луцьк +22...+24;
- Рівне +22...+24;
- Житомир +23...+25;
- Вінниця +23...+25;
- Одеса +29...+31;
- Миколаїв +29...+31;
- Херсон +28...+30;
- Сімферополь +25...+27;
- Кропивницький +24...+26;
- Черкаси +24...+26;
- Чернігів +23...+25;
- Суми +22...+24;
- Полтава +26...+28;
- Дніпро +26...+28;
- Запоріжжя +29...+31;
- Донецьк +24...+26;
- Луганськ +23...+25;
- Харків +24...+26.
Прогноз погоди на 4 червня / Карта Укргідрометцентру