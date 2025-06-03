Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди на 4 червня

Синоптики попередили, що Україну накриє атмосферний фронт, який рухається з північного заходу. Через це в кількох областях очікуються дощі з грозами, подекуди град і шквали 15-20 метрів за секунду.

Негода переважно очікується на Лівобережжі, Київщині, Черкащині та в Криму. Решта території України цього дня буде без опадів.

У західних та північних областях вночі прогнозується від 11 до 16 градусів тепла, а вдень стовпчики термометра показуватимуть +21…+26 градусів. На решті території буде 14-19 градусів тепла вночі та 24-29 градусів удень. На Півдні країни температура зросте до 31 градусу тепла.

У Києві та області вночі синоптики прогнозують короткочасний дощ із грозою. У середу вдень опадів не буде.

Якою буде температура в обласних центрах

Київ +22...+24;

Ужгород +23...+25;

Львів +24...+26;

Івано-Франківськ +23...+25;

Тернопіль +24...+26;

Чернівці +24...+26;

Хмельницький +23...+25;

Луцьк +22...+24;

Рівне +22...+24;

Житомир +23...+25;

Вінниця +23...+25;

Одеса +29...+31;

Миколаїв +29...+31;

Херсон +28...+30;

Сімферополь +25...+27;

Кропивницький +24...+26;

Черкаси +24...+26;

Чернігів +23...+25;

Суми +22...+24;

Полтава +26...+28;

Дніпро +26...+28;

Запоріжжя +29...+31;

Донецьк +24...+26;

Луганськ +23...+25;

Харків +24...+26.

Прогноз погоди на 4 червня / Карта Укргідрометцентру