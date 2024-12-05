Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр. Также предупреждают о гололеде на дорогах, поэтому советуем быть осмотрительными.

Смотрите также Морозы до -5, но без осадков: прогноз погоды на 5 декабря

Какой будет погода 6 декабря

Синоптики обещают ночью на Левобережье, днем в Украине, кроме большинства западных областей, небольшой мокрый снег и дождь. В то же время в Закарпатской, восточных, большинстве центральных и северных областей местами будет гололед, на дорогах гололедица.

Ветер будет двигаться в юго-восточном направлении со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Температура в течение суток будет колебаться от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, в южных регионах ожидают от 2 до 7 градусов тепла днем.

В Карпатах, по данным Укргидрометцентра, синоптики прогнозируют небольшой снег; температура ночью будет достигать 4-9 градусов мороза, днем ожидают 0 – 5 градусов мороза.

Температура в областных центрах

  • Киев 0...+2;
  • Ужгород +1...+3;
  • Львов +1...+3;
  • Ивано-Франковск +1...+3;
  • Тернополь +1...+3;
  • Черновцы +1...+3;
  • Хмельницкий 0...+2;
  • Луцк 0...+2;
  • Ровно 0...+2;
  • Житомир 0...+2;
  • Винница -1...+1;
  • Одесса +6...+8;
  • Николаев +3...+5;
  • Херсон +4...+6;
  • Симферополь +6...+8;
  • Кропивницкий 0...+2;
  • Черкассы 0...+2;
  • Чернигов -1...+1;
  • Сумы -1...+1;
  • Полтава 0...+2;
  • Днепр +1...+3;
  • Запорожье +3....+5;
  • Донецк 0...+2;
  • Луганск 0...+2;
  • Харьков -1...+1.

Погода в Украине 6 декабря / Карта Укргидрометцентра