Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр. Також попереджають про ожеледицю на дорогах, тож радимо бути обачними.

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Якою буде погода 6 грудня

Синоптики обіцяють вночі на Лівобережжі, вдень в Україні, крім більшості західних областей, невеликий мокрий сніг та дощ. Водночас у Закарпатській, східних, більшості центральних та північних областей місцями буде ожеледь, на дорогах ожеледиця.

Вітер буде рухатися у південно-східному напрямку зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду. Температура протягом доби коливатиметься від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла, у південних регіонах очікують від 2 до 7 градусів тепла вдень.

В Карпатах, за даними Укргідрометцентру, синоптики прогнозують невеликий сніг; температура вночі сягатиме 4- 9 градусів морозу, вдень очікують 0 – 5 градусів морозу.

Температура в обласних центрах

  • Київ 0...+2;
  • Ужгород +1...+3;
  • Львів +1...+3;
  • Івано-Франківськ +1...+3;
  • Тернопіль +1...+3;
  • Чернівці +1...+3;
  • Хмельницький 0...+2;
  • Луцьк 0...+2;
  • Рівне 0...+2;
  • Житомир 0...+2;
  • Вінниця -1...+1;
  • Одеса +6...+8;
  • Миколаїв +3...+5;
  • Херсон +4...+6;
  • Сімферополь +6...+8;
  • Кропивницький 0...+2;
  • Черкаси 0...+2;
  • Чернігів -1...+1;
  • Суми -1...+1;
  • Полтава 0...+2;
  • Дніпро +1..+3;
  • Запоріжжя +3...+5;
  • Донецьк 0...+2;
  • Луганськ 0...+2;
  • Харків -1...+1.

Погода в Україні 6 грудня / Карта Укргідрометцентру