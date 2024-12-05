Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр. Також попереджають про ожеледицю на дорогах, тож радимо бути обачними.

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Якою буде погода 6 грудня

Синоптики обіцяють вночі на Лівобережжі, вдень в Україні, крім більшості західних областей, невеликий мокрий сніг та дощ. Водночас у Закарпатській, східних, більшості центральних та північних областей місцями буде ожеледь, на дорогах ожеледиця.

Вітер буде рухатися у південно-східному напрямку зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду. Температура протягом доби коливатиметься від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла, у південних регіонах очікують від 2 до 7 градусів тепла вдень.

В Карпатах, за даними Укргідрометцентру, синоптики прогнозують невеликий сніг; температура вночі сягатиме 4- 9 градусів морозу, вдень очікують 0 – 5 градусів морозу.

Температура в обласних центрах

Київ 0...+2;

Ужгород +1...+3;

Львів +1...+3;

Івано-Франківськ +1...+3;

Тернопіль +1...+3;

Чернівці +1...+3;

Хмельницький 0...+2;

Луцьк 0...+2;

Рівне 0...+2;

Житомир 0...+2;

Вінниця -1...+1;

Одеса +6...+8;

Миколаїв +3...+5;

Херсон +4...+6;

Сімферополь +6...+8;

Кропивницький 0...+2;

Черкаси 0...+2;

Чернігів -1...+1;

Суми -1...+1;

Полтава 0...+2;

Дніпро +1..+3;

Запоріжжя +3...+5;

Донецьк 0...+2;

Луганськ 0...+2;

Харків -1...+1.