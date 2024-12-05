Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр. Також попереджають про ожеледицю на дорогах, тож радимо бути обачними.
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Якою буде погода 6 грудня
Синоптики обіцяють вночі на Лівобережжі, вдень в Україні, крім більшості західних областей, невеликий мокрий сніг та дощ. Водночас у Закарпатській, східних, більшості центральних та північних областей місцями буде ожеледь, на дорогах ожеледиця.
Вітер буде рухатися у південно-східному напрямку зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду. Температура протягом доби коливатиметься від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла, у південних регіонах очікують від 2 до 7 градусів тепла вдень.
В Карпатах, за даними Укргідрометцентру, синоптики прогнозують невеликий сніг; температура вночі сягатиме 4- 9 градусів морозу, вдень очікують 0 – 5 градусів морозу.
Температура в обласних центрах
- Київ 0...+2;
- Ужгород +1...+3;
- Львів +1...+3;
- Івано-Франківськ +1...+3;
- Тернопіль +1...+3;
- Чернівці +1...+3;
- Хмельницький 0...+2;
- Луцьк 0...+2;
- Рівне 0...+2;
- Житомир 0...+2;
- Вінниця -1...+1;
- Одеса +6...+8;
- Миколаїв +3...+5;
- Херсон +4...+6;
- Сімферополь +6...+8;
- Кропивницький 0...+2;
- Черкаси 0...+2;
- Чернігів -1...+1;
- Суми -1...+1;
- Полтава 0...+2;
- Дніпро +1..+3;
- Запоріжжя +3...+5;
- Донецьк 0...+2;
- Луганськ 0...+2;
- Харків -1...+1.
Погода в Україні 6 грудня / Карта Укргідрометцентру