Онлайн Редакция Вакансии Контакты Игры Гороскоп
24 Канал Новости Украины Жара до +30, местами дождь и грозы: какой будет погода 7 мая
6 мая, 18:27
3

Жара до +30, местами дождь и грозы: какой будет погода 7 мая

Диана Подзигун
Основные тезисы
  • 7 мая в Украине ожидается теплая погода с температурой до +30 градусов, на западе возможны дожди и грозы.
  • Ветер будет юго-западного направления со скоростью 7 – 12 метров в секунду, с порывами до 15 – 20 метров в секунду на западе.

В четверг, 7 мая, в Украине ожидается теплая погода с переменной облачностью и преимущественно без осадков. Лишь на западе возможны кратковременные дожди и местами грозы.

Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр.

Смотрите также В большинстве областей Украины – пожарная опасность: какая погода будет 6 мая

Как изменится погода 7 мая?

По прогнозам синоптиков, 7 мая на территории Украины ожидается облачная погода с прояснениями, однако будет тепло.

В большинстве регионов существенных осадков не предвидится. Однако в западных областях днем возможны небольшие дожди, местами прогнозируют грозы.

Ветер будет преимущественно юго-западного направления, скоростью 7 – 12 метров в секунду. В западных регионах днем ожидаются порывы до 15 – 20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит 10 – 15 градусов, днем будет достигать 25 – 30 градусов. В то же время на юге и юго-востоке страны будет несколько прохладнее ночью 7 – 12, а днем 20 – 25 градусов.

Какой будет температура в больших городах?

  • Киев +27...+29;
  • Ужгород +22...+24;
  • Львов +25...+27;
  • Ивано-Франковск +25...+27;
  • Тернополь +25...+27;
  • Черновцы +24...+26;
  • Хмельницкий +25...+27;
  • Луцк +25...+27;
  • Ровно +26...+28;
  • Житомир +27...+29;
  • Винница +27...+29;
  • Одесса +22...+24;
  • Николаев +22...+24;
  • Херсон +22...+24;
  • Симферополь +20...+22;
  • Кропивницкий +27...+29;
  • Черкассы +27...+29;
  • Чернигов +26...+28;
  • Сумы +26...+28;
  • Полтава +27...+29;
  • Днепр +22...+24;
  • Запорожье +22...+24;
  • Донецк +24...+26;
  • Луганск +25...+27;
  • Харьков +23...+25.


Какая температура воздуха будет в областных центрах 7 мая / Фото Укргидрометцентр

Полезно! Планируй день без сюрпризов. Проверь погоду в своем населенном пункте в сервисе Погода от 24 Канала.

Интересно, 5 мая во Львове было зафиксирована самая высокая температура с 1969 года. 80 лет температура воздуха в этот день не достигала более 27,1 градуса тепла. Тогда как в 2026 году показатели на термометрах показали отметку +27,4 градуса.

Какая погода будет в ближайшее время?

Представительница Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха отметила, что возникновение заморозков на территории Украины маловероятно – в Украине сейчас преобладает более теплая воздушная масса. Даже ночные температуры в Украине сейчас начали повышаться.

Температура ночью будет колебаться от +8 до +15 градусов, днем – +19 – +26 градусов, местами до +30 градусов. Эти показатели соответствуют климатической норме, хоть местами могут превышать ее в несколько раз.

С 7 по 10 мая ожидаются кратковременные дожди и туман в некоторых регионах Украины, однако даже несмотря на это температура воздуха существенно не снизится.

Связанные темы:

Новости Украины
Дождь