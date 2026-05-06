Жара до +30, местами дождь и грозы: какой будет погода 7 мая

В четверг, 7 мая, в Украине ожидается теплая погода с переменной облачностью и преимущественно без осадков. Лишь на западе возможны кратковременные дожди и местами грозы.

Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр.

Как изменится погода 7 мая?

По прогнозам синоптиков, 7 мая на территории Украины ожидается облачная погода с прояснениями, однако будет тепло.

В большинстве регионов существенных осадков не предвидится. Однако в западных областях днем возможны небольшие дожди, местами прогнозируют грозы.

Ветер будет преимущественно юго-западного направления, скоростью 7 – 12 метров в секунду. В западных регионах днем ожидаются порывы до 15 – 20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит 10 – 15 градусов, днем будет достигать 25 – 30 градусов. В то же время на юге и юго-востоке страны будет несколько прохладнее ночью 7 – 12, а днем 20 – 25 градусов.

Какой будет температура в больших городах?

Киев +27...+29;

Ужгород +22...+24;

Львов +25...+27;

Ивано-Франковск +25...+27;

Тернополь +25...+27;

Черновцы +24...+26;

Хмельницкий +25...+27;

Луцк +25...+27;

Ровно +26...+28;

Житомир +27...+29;

Винница +27...+29;

Одесса +22...+24;

Николаев +22...+24;

Херсон +22...+24;

Симферополь +20...+22;

Кропивницкий +27...+29;

Черкассы +27...+29;

Чернигов +26...+28;

Сумы +26...+28;

Полтава +27...+29;

Днепр +22...+24;

Запорожье +22...+24;

Донецк +24...+26;

Луганск +25...+27;

Харьков +23...+25.



Какая температура воздуха будет в областных центрах 7 мая / Фото Укргидрометцентр

Интересно, 5 мая во Львове было зафиксирована самая высокая температура с 1969 года. 80 лет температура воздуха в этот день не достигала более 27,1 градуса тепла. Тогда как в 2026 году показатели на термометрах показали отметку +27,4 градуса.

Какая погода будет в ближайшее время?

Представительница Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха отметила, что возникновение заморозков на территории Украины маловероятно – в Украине сейчас преобладает более теплая воздушная масса. Даже ночные температуры в Украине сейчас начали повышаться.

Температура ночью будет колебаться от +8 до +15 градусов, днем – +19 – +26 градусов, местами до +30 градусов. Эти показатели соответствуют климатической норме, хоть местами могут превышать ее в несколько раз.

С 7 по 10 мая ожидаются кратковременные дожди и туман в некоторых регионах Украины, однако даже несмотря на это температура воздуха существенно не снизится.