Жара до +30, местами дождь и грозы: какой будет погода 7 мая
В четверг, 7 мая, в Украине ожидается теплая погода с переменной облачностью и преимущественно без осадков. Лишь на западе возможны кратковременные дожди и местами грозы.
Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр.
Как изменится погода 7 мая?
По прогнозам синоптиков, 7 мая на территории Украины ожидается облачная погода с прояснениями, однако будет тепло.
В большинстве регионов существенных осадков не предвидится. Однако в западных областях днем возможны небольшие дожди, местами прогнозируют грозы.
Ветер будет преимущественно юго-западного направления, скоростью 7 – 12 метров в секунду. В западных регионах днем ожидаются порывы до 15 – 20 метров в секунду.
Температура воздуха ночью составит 10 – 15 градусов, днем будет достигать 25 – 30 градусов. В то же время на юге и юго-востоке страны будет несколько прохладнее ночью 7 – 12, а днем 20 – 25 градусов.
Какой будет температура в больших городах?
- Киев +27...+29;
- Ужгород +22...+24;
- Львов +25...+27;
- Ивано-Франковск +25...+27;
- Тернополь +25...+27;
- Черновцы +24...+26;
- Хмельницкий +25...+27;
- Луцк +25...+27;
- Ровно +26...+28;
- Житомир +27...+29;
- Винница +27...+29;
- Одесса +22...+24;
- Николаев +22...+24;
- Херсон +22...+24;
- Симферополь +20...+22;
- Кропивницкий +27...+29;
- Черкассы +27...+29;
- Чернигов +26...+28;
- Сумы +26...+28;
- Полтава +27...+29;
- Днепр +22...+24;
- Запорожье +22...+24;
- Донецк +24...+26;
- Луганск +25...+27;
- Харьков +23...+25.
Какая температура воздуха будет в областных центрах 7 мая / Фото Укргидрометцентр
Интересно, 5 мая во Львове было зафиксирована самая высокая температура с 1969 года. 80 лет температура воздуха в этот день не достигала более 27,1 градуса тепла. Тогда как в 2026 году показатели на термометрах показали отметку +27,4 градуса.
Какая погода будет в ближайшее время?
Представительница Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха отметила, что возникновение заморозков на территории Украины маловероятно – в Украине сейчас преобладает более теплая воздушная масса. Даже ночные температуры в Украине сейчас начали повышаться.
Температура ночью будет колебаться от +8 до +15 градусов, днем – +19 – +26 градусов, местами до +30 градусов. Эти показатели соответствуют климатической норме, хоть местами могут превышать ее в несколько раз.
С 7 по 10 мая ожидаются кратковременные дожди и туман в некоторых регионах Украины, однако даже несмотря на это температура воздуха существенно не снизится.