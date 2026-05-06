Про це інформує Український гідрометеорологічний центр.

Як зміниться погода 7 травня?

За прогнозами синоптиків, 7 травня на території України очікується хмарна погода із проясненнями, однак буде тепло.

У більшості регіонів істотних опадів не передбачається. Однак у західних областях удень можливі невеликі дощі, подекуди прогнозують грози.

Вітер буде переважно південно-західного напрямку, швидкістю 7 – 12 метрів на секунду. У західних регіонах вдень очікуються пориви до 15 – 20 метрів на секунду.

Температура повітря вночі становитиме 10 – 15 градусів, удень сягатиме 25 – 30 градусів. Водночас на півдні та південному сході країни буде дещо прохолодніше вночі 7 – 12, а вдень 20 – 25 градусів.

Якою буде температура в велкиих містах?

Київ +27...+29;

Ужгород +22...+24;

Львів +25...+27;

Івано-Франківськ +25...+27;

Тернопіль +25...+27;

Чернівці +24...+26;

Хмельницький +25...+27;

Луцьк +25...+27;

Рівне +26...+28;

Житомир +27...+29;

Вінниця +27...+29;

Одеса +22...+24;

Миколаїв +22...+24;

Херсон +22...+24;

Сімферополь +20...+22;

Кропивницький +27...+29;

Черкаси +27...+29;

Чернігів +26...+28;

Суми +26...+28;

Полтава +27...+29;

Дніпро +22...+24;

Запоріжжя +22...+24;

Донецьк +24...+26;

Луганськ +25...+27;

Харків +23...+25.



Яка температура повітря буде в обласних центрах 7 травня / Фото Укргідрометцентр

Цікаво, 5 травня у Львові було зафіксовано найвищу температуру з 1969 року. 80 років температура повітря у цей день не сягала більше ніж 27,1 градуса тепла. Тоді як у 2026 році показники на термометрах показали позначку +27,4 градуса.

Яка погода буде найближчим часом?

Представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха зауважила, що виникнення заморозків на території України малоймовірне – у в Україні наразі переважає тепліша повітряна маса. Навіть нічні температури в Україні наразі почали підвищуватись.

Температура вночі коливатиметься від +8 до +15 градусів, вдень – +19 – +26 градусів, місцями до +30 градусів. Ці показники відповідають кліматичній нормі, хоч місцями можуть перевищувати її на кілька разів.

З 7 по 10 травня очікуються короткочасні дощі та туман у деяких регіонах України, однак навіть попри це температура повітря суттєво не знизиться.