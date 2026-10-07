Осіннє тепло зміниться дощами: прогноз погоды на ближайшие дни

В ближайшие дни в Украине ожидается переменчивая погода. Ближе к выходным в большинстве регионов будут идти дожди, а местами также усилится ветер.

Об этом свидетельствует прогноз Укргидрометцентра.

Какой прогноз погоды?

По прогнозу синоптиков, 7 и 8 сентября осадков по областям по-прежнему не ожидается. Температура воздуха составит +5...+12 градусов, а днем он прогреется до +18…+25 градусов.

Однако в четверг в южных регионах ночью и утром местами будет образовываться туман.

Уже в пятницу, 9 октября, погода начнет меняться. Синоптики прогнозируют дожди почти по всей территории страны, кроме восточных и юго-восточных областей. Местами порывы ветра будут достигать 15 – 20 метров в секунду.

В юго-восточной части страны ночью и утром местами также возможен туман.

При этом столбики термометров ночью покажут +8…+14 градусов. Днем в большинстве регионов потеплеет до +19…+24 градусов, однако в западных и северных областях будет несколько прохладнее – в пределах +12…+19 градусов.

Напомним, ближайшее повышение температуры воздуха выше +20 градусов может стать последним возвращением почти летних значений этой осенью. По прогнозу синоптика, уже в конце рабочей недели погода изменится на более характерную для октября.