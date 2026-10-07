Про це свідчить прогноз Укргідрометцентру.

Який прогноз погоди?

За прогнозом синоптиків, 7 та 8 вересня опадів по областях все ще не очікується. Температура повітря становитиме +5...+12 градусів, а вдень воно прогріється до +18…+25 градусів.

Однак у четвер у південних регіонах вночі та вранці місцями утворюватиметься туман.

Вже у п'ятницю, 9 жовтня, погода почне змінюватися. Синоптики прогнозують дощі майже по всій території країни, крім східних та південно-східних областей. Місцями пориви вітру сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду.

У південно-східній частині країни вночі та вранці місцями також можливий туман.

При цьому стовпчики термометрів уночі покажуть +8…+14 градусів. Вдень у більшості регіонів потепліє до +19…+14 градусів, однак у західних і північних областях буде дещо прохолодніше – в межах +12…+19 градусів.

Нагадаємо, найближче підвищення температури повітря понад +20 градусів може стати останнім поверненням майже літніх значень цієї осені. За прогнозом синоптика, вже наприкінці робочого тижня погода зміниться на більш притаманну жовтню.