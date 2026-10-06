Такий прогноз оприлюднив начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

Коли похолодає?

Жовтню притаманна типова осіння погода: день швидко скорочується, сонячного тепла стає менше, а температура повітря поступово знижується. Однак цьогоріч на початку місяця погода ненадовго повернулась до температурного режиму вересня, пояснив синоптик.

Теплі дні радуватимуть ще цього робочого тижня. Причиною такої погоди стане надходження теплого повітря із Середземномор'я та Балкан.

У період з 6 по 8 жовтня, зокрема центральні регіони, перебуватимуть у південній частині атлантичного циклону, який рухатиметься через Скандинавію на Схід. Напрямок вітру зміниться на південний, а отже, температура підвищиться навіть за хмарної погоди. Опадів у цей час не очікується.

За розвитком синоптичних процесів, це останнє 20-градусне тепло нинішньої осені. А от вже з 9 жовтня, це п'ятниця, ситуація в атмосфері почне змінюватися,

– зазначив Постригань.

За попередніми прогнозами, наступні вихідні будуть прохолоднішими. Подекуди вночі температура повітря знизиться до +3…+8 градусів, а вдень становитиме +10…+15 градусів.

Нагадаємо, цей місяць не здивує жителів України ані аномальним теплом, ані сильним холодом. Середня температура буде близькою до кліматичної норми.