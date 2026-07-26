При этом количество осадков в большинстве случаев будет в пределах нормы. Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

Какая погода ожидается в августе?

Синоптики напомнили, что обычно средняя температура воздуха в Украине в августе составляет +18…+24 градуса, а в горных районах – +13…+19 градусов.

В этом году средняя месячная температура воздуха в августе составит +21…+25 градусов, а в горных районах – +17…+19 градусов. Это примерно на 2 градуса выше климатической нормы. В то же время в восточных областях, а также на Днепропетровщине, Запорожье, Херсонщине и Крыму температура ожидается близкой к норме.

В месяц ожидается в пределах 34 – 60 миллиметров осадков, что составляет 80 – 100% климатической нормы. В то же время в западных областях прогнозируют 36 – 46 миллиметров, а в Карпатах – 50 – 70 миллиметров, что меньше нормы и составляет 50 – 70% от нее.

В общем, абсолютный минимум температуры в августе колебался от +6 до +0,1 градуса. В отдельных районах Карпат, Волыни, Львовщины, Северной, Харьковской, Луганской и Запорожской областей фиксировали даже морозы до -2,3 градуса, добавили синоптики.

В то же время, абсолютный максимум температуры, по прошлогодним наблюдениям, достигает +33,1...+38,6 градуса. Местами, за исключением большинства западных областей, воздух прогревался до +39,1...+42 градусов. В горах максимальная температура составляла +26,9…+38,5 градуса.