Последний месяц лета испытает Украину новой волной жары. Температура воздуха местами составит +38 градусов.

Август 2025 обещает быть жарким и сухим. Об этом в комментарии УНИАН сообщила начальница метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня, передает 24 Канал.

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Какой будет погода в разных регионах Украины?

Температурное завершение лета в западных областях будет типичным для этого периода. Однако ситуация на остальных территориях будет горячей.

На август, по данным мировых европейских центров, прогнозируем: по Западу Украины температура будет близко к августовской норме и осадки также на Западе страны – близко к норме,

– отметила синоптик.

В других частях Украины предусматривают заметное повышение температуры – среднемесячные показатели на полтора – два градуса будут превышать норму. В то же время ожидается существенный недостаток осадков, их количество составит только 60 – 70% от средних значений.

Южным и юго-восточным регионам стоит подготовиться к настоящей жаре: температура днем будет достигать +30 градусов... +34 градусов, а в отдельные дни – +35 градусов...+38 градусов.

На Севере Украины прогнозируют до +30 градусов, а в центральных и восточных областях воздух будет прогреваться до +33 градусов... +34 градусов. Более умеренное тепло будет на западных территориях – там дневные температуры не будут превышать +25 градусов...+28 градусов.

Синоптики считают, что начало метеорологической осени может задержаться, в частности из-за высокого температурного фона, особенно в юго-восточных регионах.

Зато в ближайшие дни, традиционно для августа, необходимо готовиться к настоящей жаре.

Август, первая половина месяца – это также, по климатическим данным, у нас самые высокие температуры еще могут наблюдаться. Поэтому еще лето в разгаре,

– отмечает Наталья Голеня.